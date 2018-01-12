美国债市：两年期公债收益率自2008年危机来首次升穿2%，受通胀数据带动

* 美国12月核心消费者物价升幅为11个月来最大 * 两年期公债收益率触及2008年来最高 * 美国12月零售销售增加，11月数据被上修 路透纽约1月12日 - 美国公债收益率周五攀升，因12月美国核心消费者物价升幅为11个 月最大，带动了美国通胀加速的预期，并巩固了美国联邦储备理事会(FED)升息的预期。 对交易商利率预期最为敏感的两年期公债 收益率自金融危机以来首次升穿2% 。 “这可能提升了美联储在3月鲍威尔出任主席后首次会议上加息的几率，至少在一定程 度上，”DRW Trading市场策略师Lou Brien称。 美国参议院金融委员会将在1月17日对特朗普总统提名鲍威尔出任下一任美联储主席进 行第二次投票。 美国12月核心消费者物价录得11个月来最大涨幅0.3%，因房租和医疗保健成本增加，提 振今年通胀将会加速的预期。 过去一年，尽管国内生产总值(GDP)增长且就业数据强劲，但通胀仍死死困在美联储目 标2%之下。 另一项数据显示，上月零售销售稳健增长，并上修了11月数据，凸显国内需求不断增强 。数据可能保持了美联储3月升息的可能性，并擦亮了联储在今年以更加激进的步伐收紧货 币政策的前景。 欧元区公债收益率周五下跌，德债收益率从五个月高位回落，此前欧洲央行管委魏德曼 的讲话淡化了近期升息的风险。 美国指标公债收益率跟随欧债跌势，但仍高于 周四收盘水准。 政府消息方面，美国财长努钦周五表示，他认为，共和党的减税计划在未来十年对财政 收入的累计影响最终为中性，因经济成长加快，但财政部将可能要求国会投入更多资金来实 施该计划。 下周美国将公布的数据不多，所以市场焦点可能在华府。投资人将关注国会是否能及时 通过拨款议案，以避免政府停摆。 1913 GMT，10年期美债收益率 报2.554%，高于周四收盘的2.531%，两年期 美债收益率触及2.026%高位，为2008年9月来最高，之后回落至2.002%。 -----------------------1934 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-194/256 2.0017 0.029 三年期公债 99-170/256 2.1162 0.030 五年期公债 98-246/256 2.3482 0.034 七年期公债 98-136/256 2.4811 0.027 10年期公债 97-96/256 2.5535 0.023 30年期公债 97-204/256 2.8602 -0.003(完) (编译 李军; 审校 母红)