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重温稿-美国债市：两年期公债收益率自2008年危机来首次升穿2%，受通胀数据带动
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January 14, 2018 / 11:02 PM / 更新于 6 hours ago

重温稿-美国债市：两年期公债收益率自2008年危机来首次升穿2%，受通胀数据带动

2 分钟阅读

    * 美国12月核心消费者物价升幅为11个月来最大
    * 两年期公债收益率触及2008年来最高
    * 美国12月零售销售增加，11月数据被上修

    路透纽约1月12日 - 美国公债收益率周五攀升，因12月美国核心消费者物价升幅为11个
月最大，带动了美国通胀加速的预期，并巩固了美国联邦储备理事会(FED)升息的预期。
    
    对交易商利率预期最为敏感的两年期公债          收益率自金融危机以来首次升穿2%
。
    
    “这可能提升了美联储在3月鲍威尔出任主席后首次会议上加息的机率，至少在一定程
度上，”DRW Trading市场策略师Lou Brien称。
    
    美国参议院金融委员会将在1月17日对特朗普总统提名鲍威尔出任下一任美联储主席进
行第二次投票。
    
    美国12月核心消费者物价录得11个月来最大涨幅0.3%，因房租和医疗保健成本增加，提
振今年通胀将会加速的预期。            
    
    过去一年，尽管国内生产总值(GDP)增长且就业数据强劲，但通胀仍死死困在美联储目
标2%之下。
    
    另一项数据显示，上月零售销售稳健增长，并上修了11月数据，凸显国内需求不断增强
。数据可能保持了美联储3月升息的可能性，并擦亮了联储在今年以更加激进的步伐收紧货
币政策的前景。
    
    欧元区公债收益率周五下跌，德债收益率从五个月高位回落，此前欧洲央行管委魏德曼
的讲话淡化了近期升息的风险。            美国指标公债收益率跟随欧债跌势，但仍高于
周四收盘水准。
    
    政府消息方面，美国财长努钦周五表示，他认为，共和党的减税计划在未来十年对财政
收入的累计影响最终为中性，因经济成长加快，但财政部将可能要求国会投入更多资金来实
施该计划。
    
    下周美国将公布的数据不多，所以市场焦点可能在华府。投资人将关注国会是否能及时
通过拨款议案，以避免政府停摆。
    
    1913 GMT，10年期美债收益率           报2.554%，高于周四收盘的2.531%，两年期
美债收益率触及2.026%高位，为2008年9月来最高，之后回落至2.002%。
    
    -----------------------1934 GMT-------------------------     
    
                              价格        收益率%    变动       
    两年期公债                99-194/256   2.0017     0.029
    三年期公债                99-170/256   2.1162     0.030
    五年期公债                98-246/256   2.3482     0.034
    七年期公债                98-136/256   2.4811     0.027
    10年期公债                97-96/256    2.5535     0.023
    30年期公债                97-204/256   2.8602     -0.003(完) (编译 李军; 审校 母红)

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