美国债市：美债收益率上涨，因参议院达成结束政府停摆协议

* 美国议员达成结束政府停摆协议 * 10年期美债收益率触及2014年7月以来最高 * 两年期美债收益率触及2008年9月以来最高 路透纽约1月22日 - 美债收益率周一上涨，此前在美国联邦政府停摆 进入第三天之际，美国议员就重开联邦政府达成协议。 收益率收复盘中稍早跌幅，升至略低于周一早盘触及的多年高位。美 债早盘遭抛售，10年期收益率 触及三年半高位，两年期收益 率 触及九年高位。 尽管升至高位，但周一市场的走势相对迟滞。虽然政治局势跌宕起伏 ，但两年期收益率低点和高点之间仅相差2个基点，10年期仅相差4个基点 。 “市场正在从容应对，他们认为这是政府运作中的小插曲，经济大格 局和通胀将继续驱动市场，”SEI Investments Co全球固定收益管理负责 人Sean Simko称。 美国参议员投票清除了为联邦政府融资至2月8日议案的障碍，民主党 与总统特朗普所在的共和党之间就移民和边境安全问题的三日对峙告终。 在宣布达成协议之前，分析师基本上未理会美国政府停摆，称停摆不 会给美国经济带来重大长期影响。他们认为周一早盘收益率升至高位，归 因于来自周五的大幅抛售动能，以及隔夜欧洲股市下跌。 指标收益率 触及2.672%的2014年7月以来最高，1922 GMT ，报2.665%，高于上日收盘的2.639%。周五10年期收益率突破关键技术支 撑位2.64%，此为2017年高位。 触及这一关键技术水准意味着，收益率触及或者低于2.64%，表明市 场将在近期守住这一水准。如果持续处于该水准之上，市场可能测试下一 个最高水平2.75%。 本周在周五发布第四季国内生产总值初值数据前，没有其它重大数据 发布。 尾盘，美国两年期公债收益率 报2.073%，稍早触及2.082 %，为2008年9月以来最高水平。 -----------------------1926 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-160/256 2.0733 0.012 三年期公债 99-102/256 2.2098 0.020 五年期公债 98-116/256 2.4595 0.023 七年期公债 97-216/256 2.5915 0.023 10年期公债 96-116/256 2.663 0.024 30年期公债 96-120/256 2.9283 0.016(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)