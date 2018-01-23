美国债市：公债收益率跟随日债下滑，此前日本央行决定维持利率不变

* 日本央行维持利率不变，坚持宽松政策 * 本周市场聚焦央行会议 * 美国两年期公债标售获强劲需求 路透纽约1月23日 - 美国公债收益率周二下滑，交投淡静，与日本公 债走势一致，此前日本央行维持利率目标不变，且央行总裁的讲话打消了 其将撤走宽松货币政策的臆测。 指标10年期公债收益率五日来首日下跌，30年期收益率跌至一周低位 。 在日本，10年期日债收益率 跌至0.070%，从上周触及 的六个月高位0.090%进一步下滑。 日债收益率下跌，因日本央行作出的决定，以及总裁黑田东彦称未见 升息或放缓刺激举措之一--购买交易所基金的迫切需要。 “美债价格上涨动能来自于海外，特别是日本央行保持宽松政策的评 论，”法国兴业银行美国利率负责人Subadra Rajappa称。 尾盘，美国10年期公债收益率 跌至2.627%，周一尾盘报 2 .663%。 美国30年期公债收益率 触及一周低位的2.879%，尾盘报2 .907%，低于周一尾盘的2.927%。 美国两年期收益率 也下跌，报2.048%。 美国财政部260亿美元两年期公债标售获稳健需求，得标利率2.066%, 低于标售截止时的预期，为2008年9月以来的最高得标利率。 “尽管收益率处于高位，但对在目前水准持有两年期公债是否是成功 战略没有信心，”BMO Capital Markets利率策略师Aaron Kohli称。 近838亿美元参与竞标，标投倍数为3.22，为2015年9月以来最高。包 括外国央行在内的间接投标得标比例从上次标售的40%升至58.3%。 预计美联储下周不会升息，投资者消化了3月升息可能性，但市场更 加关注欧洲央行。 “欧洲央行和日本央行都面临困难选择，”法国兴业银行的Rajappa 称，“如果看上去太鹰派，它们的货币将开始升值，这将损害它们在通胀 方面取得进展的能力。” -----------------------1928 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-174/256 2.0445 -0.028 三年期公债 99-126/256 2.1771 -0.033 五年期公债 98-164/256 2.4188 -0.042 七年期公债 98-26/256 2.5503 -0.043 10年期公债 96-200/256 2.6242 -0.039 30年期公债 96-248/256 2.9025 -0.025(完) (编译 刘静；审校 李军)