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January 23, 2018 / 8:26 PM / 更新于 17 hours ago

美国债市：公债收益率跟随日债下滑，此前日本央行决定维持利率不变

2 分钟阅读

    * 日本央行维持利率不变，坚持宽松政策
    * 本周市场聚焦央行会议
    * 美国两年期公债标售获强劲需求

    路透纽约1月23日 - 美国公债收益率周二下滑，交投淡静，与日本公
债走势一致，此前日本央行维持利率目标不变，且央行总裁的讲话打消了
其将撤走宽松货币政策的臆测。
    
    指标10年期公债收益率五日来首日下跌，30年期收益率跌至一周低位
。
    
    在日本，10年期日债收益率              跌至0.070%，从上周触及
的六个月高位0.090%进一步下滑。
    
    日债收益率下跌，因日本央行作出的决定，以及总裁黑田东彦称未见
升息或放缓刺激举措之一--购买交易所基金的迫切需要。
    
    “美债价格上涨动能来自于海外，特别是日本央行保持宽松政策的评
论，”法国兴业银行美国利率负责人Subadra Rajappa称。
    
    尾盘，美国10年期公债收益率          跌至2.627%，周一尾盘报 2
.663%。
    
    美国30年期公债收益率           触及一周低位的2.879%，尾盘报2
.907%，低于周一尾盘的2.927%。
    
    美国两年期收益率          也下跌，报2.048%。 
    
    美国财政部260亿美元两年期公债标售获稳健需求，得标利率2.066%,
低于标售截止时的预期，为2008年9月以来的最高得标利率。
    
    “尽管收益率处于高位，但对在目前水准持有两年期公债是否是成功
战略没有信心，”BMO Capital Markets利率策略师Aaron Kohli称。
    
    近838亿美元参与竞标，标投倍数为3.22，为2015年9月以来最高。包
括外国央行在内的间接投标得标比例从上次标售的40%升至58.3%。
    
    预计美联储下周不会升息，投资者消化了3月升息可能性，但市场更
加关注欧洲央行。
    
    “欧洲央行和日本央行都面临困难选择，”法国兴业银行的Rajappa
称，“如果看上去太鹰派，它们的货币将开始升值，这将损害它们在通胀
方面取得进展的能力。”
    
    -----------------------1928 GMT-------------------------    
 
    
                              价格        收益率%    变动       
    两年期公债                99-174/256   2.0445    -0.028
    三年期公债                99-126/256   2.1771    -0.033
    五年期公债                98-164/256   2.4188    -0.042
    七年期公债                98-26/256    2.5503    -0.043
    10年期公债                96-200/256   2.6242    -0.039
    30年期公债                96-248/256   2.9025    -0.025(完) (编译 刘静；审校 李军)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
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