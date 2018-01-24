美国债市：美国财长努钦为美元颓势背书后公债价格回落

* 美国财长努钦支持美元走软 * 美国五年期公债标售结果有好有坏 路透纽约1月24日 - 美国公债价格周三下滑，此前美国财长努钦支持美元走软，以扶助 提振美国的全球贸易，打破了往届政府支持强势美元的政策传统。 美国30年期公债收益率升至逾三个月最高，10年期和两年期公债收益率也触及日高。 在美国总统特朗普在瑞士达沃斯全球经济论坛上发表讲话前，努钦表示，美元走软对美 国有益。 受其言论影响，过去几个月已经承压下挫的美元大跌。除美国联邦储备理事会(FED/美 联储)外，欧洲央行等其他央行都已转趋货币政策正常化，提振了其货币兑美元的走势。 周三美国公债遭抛售，同努钦讲话后美元走势一致。 “如果美国政府有意压制美元的政策持续，或令部分可能有意购买美债的海外买家却步 ，”FTN Financial利率策略师Jim Vogel表示。 分析师表示，努钦的讲话肯定不是美债遭抛售的唯一原因。 Vogel称，投资人逆转了美债周二的升势。周二在日本央行维持利率目标不变，且央行 总裁的讲话打消了其将撤走宽松货币政策的臆测后，美债走强。 “日本央行的影响有所减弱，”Vogel称。 尾盘，美国10年期公债收益率 升至2.652%，周二尾盘报 2.622%。 美国30年期公债收益率 盘中触及三个半月高位2.956%，尾盘报2.933%，高 于周二尾盘的2.902%。 美国财政部标售340亿美元五年期公债，结果有好有坏，得标利率为2.434%，略高于预 期水准，且为2010年4月来五年期公债标售最高。 总计有844亿美元的投标，标投倍数为2.48，高于上一次五年期公债标售时的2.36和2.4 4的均值。包括外国央行在内的间接投标得标比例达到65.0%，也高于12月标售时的58.4%。 投资人也在等待欧洲央行周四的货币政策决定，以及周五特朗普在达沃斯的讲话。 上周路透报道，欧洲央行在本周会议上不太可能放弃购债承诺，在3月会议上改变指引 的可能性更大。欧洲央行将在3月会议上更新经济预估。 至于特朗普，风险在于他可能在达沃斯挑起一场贸易战，道明证券利率策略师Gennadiy Goldberg表示。 “投资人想要弄明白特朗普会在达沃斯讲些什么，他将宣布怎样的美国优先的政策。” Goldberg还表示。 -----------------------2016 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-216/256 2.0801 0.021 三年期公债 99-110/256 2.1992 0.022 五年期公债 98-144/256 2.436 0.017 七年期公债 97-244/256 2.5742 0.025 10年期公债 96-144/256 2.6502 0.028 30年期公债 96-100/256 2.9323 0.030(完) (编译 李军; 审校 母红)