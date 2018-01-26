美国债市：公债收益率上涨，因美国GDP数据及日本央行通胀言论

* 美国去年第四季GDP增长2.6%，低于预期 * 两年期公债收益率触及九年高位 * 日本央行总裁看到通胀迹象 路透纽约1月26日 - 美国公债收益率周五上涨，此前数据显示美国去年第四季经济成长 2.6%，且日本央行总裁表示，通胀终于接近达到目标。 美国第四季GDP增幅低于路透访查分析师预估的3%，不过市场对此无甚反应，指标10年 期公债收益率 一度下跌不到1个基点，之后扭转跌势，显示投资人仍对经济基本 状况和美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月加息计划有信心。 “GDP数据看来有些令人失望，但如果你扣除贸易和库存这两个因素，GDP增幅会远高于 4%，”NatWest Markets宏观策略师Brian Daingerfield表示。 今日公布的第四季GDP环比年率初值反映的是美国总统特朗普实施减税前的美国经济状 况。特朗普之前表示，目标美国经济成长3%。 GDP数据“会给美联储官员在下周的1月联邦公开市场委员会(FOMC)会议上发出更强硬的 声明提供一些底气，”Janney Montgomery Scott首席固定收益策略师Guy LeBas称。 在日本央行总裁黑田东彦表示，薪资和物价在逐步上涨，尽管仍有许多因素令通胀难以 达到央行设定的2%目标后，进一步扶助美债收益率在午后交易中走强。 公债收益率和通胀走势一致，因投资人需要收益率上涨来补偿通胀风险。 黑田东彦表示，央行将继续量化宽松政策，指因经济面临挑战。不过日本央行是全球第 二大美国公债持有者，任何收紧货币政策的暗示都会令市场不安。 “日本央行有关通胀正小幅回升的暗示，即便再微小也值得注意，因市场对全球货币政 策最为宽松的几个央行，开始改变其对成长-通胀平衡状况的看法的可能性相当敏感，”Dai ngerfield称。 2026 GMT，指标10年期公债 收益率升至2.660%，高于周四收盘的2.621%。 两年期公债收益率 触及2008年9月来最高的2.132%。 -----------------------2037 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-196/256 2.1203 0.036 三年期公债 99-78/256 2.2439 0.047 五年期公债 99-142/256 2.4702 0.052 七年期公债 99-100/256 2.5958 0.044 10年期公债 96-128/256 2.6581 0.037 30年期公债 96-220/256 2.9082 0.028(完) (编译 李军; 审校 母红)