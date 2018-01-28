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January 28, 2018 / 11:00 PM / 更新于 16 hours ago

重温稿-美国债市：公债收益率上涨，因美国GDP数据及日本央行通胀言论

2 分钟阅读

    * 美国去年第四季GDP增长2.6%，低于预期
    * 两年期公债收益率触及九年高位
    * 日本央行总裁看到通胀迹象

    路透纽约1月26日 - 美国公债收益率周五上涨，此前数据显示美国去年第四季经济成长
2.6%，且日本央行总裁表示，通胀终于接近达到目标。
    
    美国第四季GDP增幅低于路透访查分析师预估的3%，不过市场对此无甚反应，指标10年
期公债收益率           一度下跌不到1个基点，之后扭转跌势，显示投资人仍对经济基本
状况和美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月加息计划有信心。
    
    “GDP数据看来有些令人失望，但如果你扣除贸易和库存这两个因素，GDP增幅会远高于
4%，”NatWest Markets宏观策略师Brian Daingerfield表示。
    
    今日公布的第四季GDP环比年率初值反映的是美国总统特朗普实施减税前的美国经济状
况。特朗普之前表示，目标美国经济成长3%。
    
    GDP数据“会给美联储官员在下周的1月联邦公开市场委员会(FOMC)会议上发出更强硬的
声明提供一些底气，”Janney Montgomery Scott首席固定收益策略师Guy LeBas称。
    
    在日本央行总裁黑田东彦表示，薪资和物价在逐步上涨，尽管仍有许多因素令通胀难以
达到央行设定的2%目标后，进一步扶助美债收益率在午后交易中走强。
    
    公债收益率和通胀走势一致，因投资人需要收益率上涨来补偿通胀风险。
    
    黑田东彦表示，央行将继续量化宽松政策，指因经济面临挑战。不过日本央行是全球第
二大美国公债持有者，任何收紧货币政策的暗示都会令市场不安。
    
    “日本央行有关通胀正小幅回升的暗示，即便再微小也值得注意，因市场对全球货币政
策最为宽松的几个央行，开始改变其对成长-通胀平衡状况的看法的可能性相当敏感，”Dai
ngerfield称。
    
    2026 GMT，指标10年期公债           收益率升至2.660%，高于周四收盘的2.621%。
    
    两年期公债收益率          触及2008年9月来最高的2.132%。
    
    -----------------------2037 GMT-------------------------     
    
                              价格        收益率%    变动       
    两年期公债                99-196/256   2.1203     0.036
    三年期公债                99-78/256    2.2439     0.047
    五年期公债                99-142/256   2.4702     0.052
    七年期公债                99-100/256   2.5958     0.044
    10年期公债                96-128/256   2.6581     0.037
    30年期公债                96-220/256   2.9082     0.028(完) (编译 李军; 审校 母红)
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