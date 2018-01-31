美国债市：公债收益率曲线趋平，因美国增发短债且美联储暗示加息

* 美联储暗示进一步加息，因预计通胀上升 * 美国倾向增发短债，弥补不断扩大的财赤 * ADP数据显示，美国就业市场进一步改善 * 全球债市遭遇逾一年最糟糕的一个月 路透纽约1月31日 - 美国长短期公债收益率差周三缩窄至逾十年最低 ，因美国政府倾向发售更多短债，填补预期不断增加的财赤。 收益率曲线趋平，也是因美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布货币 政策声明，预计通胀上升，巩固了今年加息至少三次的预期。 “我们认为收益率曲线将趋平，”管理4,420亿美元资产的Western A sset Management Co.投资组合经理人Mark Lindbloom表示。 Lindbloom称，较长期而言，收益率曲线有进一步趋平的空间，期间 会有一些反复。 月底对较长期公债的买盘是今日收益率曲线趋平的另一个因素，因在 美股标普500指数录得2016年3月来最佳月度表现后，投资人将资金从股市 撤往债市。 根据彭博和巴克莱编撰的指数，美国公债 1月下跌约1.4% ，录得2016年11月来最差月度表现。 其他债市本月也录得逾一年最大跌幅。 周三较长期美债收益率一度上涨，因政府表示，将增加10年期和30年 期公债月度标售规模。但之后长债收益率很快回落，因交易商注意到两年 期和三年期公债发售规模增加的速度要比长债更快。 “他们在短债发售上要比投资人原先预期的更激进，”Jefferies & Co.货币市场策略师Tom Simons表示。 一华盛顿的智库预计美国2019年联邦预算赤字将超过1万亿美元，并 可能在2027年触及2万亿美元，受去年12月通过的大规模税改影响。 根据Tradeweb，五年期/30年期公债收益率差缩至近41个基点，为200 7年8月来首见水准，尾盘收报42个基点。 美国10年期公债 收益率变动不大，报2.726%，之前触及 近四年高位2.754%。 五年期公债收益率 触及2010年4月来最高的2.553%，两年 期公债收益率 升至2008年9月来最高的2.165%。 数据方面，ADP Research Institute公布，1月美国企业招聘了23.4 万员工，高于路透访查分析师预估的18.5万。该数据巩固了美国就业市场 处于或接近全面就业，分析师表示，这会支持美联储在3月加息。 -----------------------2104 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-182/256 2.1486 0.025 三年期公债 99-44/256 2.2915 0.034 五年期公债 99-76/256 2.5256 0.019 七年期公债 98-248/256 2.6625 0.007 10年期公债 95-248/256 2.7219 -0.003 30年期公债 96-8/256 2.9511 -0.029(完 ) (编译 李军; 审校 张荻)