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January 31, 2018 / 10:38 PM / 2 days ago

美国债市：公债收益率曲线趋平，因美国增发短债且美联储暗示加息

2 分钟阅读

    * 美联储暗示进一步加息，因预计通胀上升
    * 美国倾向增发短债，弥补不断扩大的财赤
    * ADP数据显示，美国就业市场进一步改善
    * 全球债市遭遇逾一年最糟糕的一个月

    路透纽约1月31日 - 美国长短期公债收益率差周三缩窄至逾十年最低
，因美国政府倾向发售更多短债，填补预期不断增加的财赤。
    
    收益率曲线趋平，也是因美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布货币
政策声明，预计通胀上升，巩固了今年加息至少三次的预期。
    
    “我们认为收益率曲线将趋平，”管理4,420亿美元资产的Western A
sset Management Co.投资组合经理人Mark Lindbloom表示。
    
    Lindbloom称，较长期而言，收益率曲线有进一步趋平的空间，期间
会有一些反复。
    
    月底对较长期公债的买盘是今日收益率曲线趋平的另一个因素，因在
美股标普500指数录得2016年3月来最佳月度表现后，投资人将资金从股市
撤往债市。
    
    根据彭博和巴克莱编撰的指数，美国公债           1月下跌约1.4%
，录得2016年11月来最差月度表现。
    
    其他债市本月也录得逾一年最大跌幅。
    
    周三较长期美债收益率一度上涨，因政府表示，将增加10年期和30年
期公债月度标售规模。但之后长债收益率很快回落，因交易商注意到两年
期和三年期公债发售规模增加的速度要比长债更快。
    
    “他们在短债发售上要比投资人原先预期的更激进，”Jefferies & 
Co.货币市场策略师Tom Simons表示。
    
    一华盛顿的智库预计美国2019年联邦预算赤字将超过1万亿美元，并
可能在2027年触及2万亿美元，受去年12月通过的大规模税改影响。
    
    根据Tradeweb，五年期/30年期公债收益率差缩至近41个基点，为200
7年8月来首见水准，尾盘收报42个基点。
        
    美国10年期公债           收益率变动不大，报2.726%，之前触及
近四年高位2.754%。
    
    五年期公债收益率          触及2010年4月来最高的2.553%，两年
期公债收益率          升至2008年9月来最高的2.165%。
    
    数据方面，ADP Research Institute公布，1月美国企业招聘了23.4
万员工，高于路透访查分析师预估的18.5万。该数据巩固了美国就业市场
处于或接近全面就业，分析师表示，这会支持美联储在3月加息。
        
    -----------------------2104 GMT-------------------------    
 
    
                              价格         收益率%   变动       
    两年期公债                99-182/256   2.1486      0.025
    三年期公债                99-44/256    2.2915      0.034
    五年期公债                99-76/256    2.5256      0.019
    七年期公债                98-248/256   2.6625      0.007
    10年期公债                95-248/256   2.7219      -0.003
    30年期公债                96-8/256     2.9511      -0.029(完
) (编译 李军; 审校 张荻)
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