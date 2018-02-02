美国债市：强劲的美国就业数据令债市抛售加剧，因担心加息

( ) * 美国10年期公债收益率录得2016年底来最长周连涨 * 1月美国薪资同比升幅为2009年来最大 * 旧金山联储总裁威廉姆斯认为随着经济改善，有必要加息 * 美国两年期公债收益率下跌，因股市下挫提振避险买需 路透纽约2月2日 - 指标10年期公债收益率周五升至四年高位，因美国就业报告强劲， 引发对美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能加快升息以抑制通胀的担忧，加剧了债市的卖 压。 全球公债收益率近期持续上涨，因预期全球经济增长改善，以及臆测外国央行将缩减刺 激政策。公债收益率急升本周打压股市，因担忧借货成本攀升给消费者和公司造成的影响。 “目前，人们有些紧张，”Vanguard资深投资组合经理表示，“我们看到全球公债市场 遭到抛售。” 尽管交易商似乎对美国以外的经济前景更加乐观，但美国企业活动仍然稳健，有迹象显 示，通胀正向2%的美联储目标靠拢。 部分美联储官员对在缺乏通胀加速证据的情况下，进一步加息是持保留态度，而其他官 员则认为，美联储进一步收紧政策的条件已经成熟。 美国劳工部周五公布，上月非农就业岗位增加20万，高于12月的16万。更重要的是，1 月平均时薪增长0.3%，按年增幅达到2.9%，为2009年6月来最大。 令人鼓舞的薪资数据将一项投资人通胀预期指标推高至近三年半最高水准。 **通胀预期** 根据路透和Tradeweb数据，常规10年期美债较10年期通膨保值债券收益率溢价升至2.14 %，为2014年9月来最大。 旧金山联储总裁威廉姆斯周五表示，随着经济显露更多改善迹象，有必要进一步加息， 但他不支持今年加息次数超过联储预估的三次。 利率期货走势暗示，市场对美联储今年将加息三次的押注增加。 指标10年期公债 收益率触及四年高位2.852%，尾盘报2.841%，当日升6.8个 基点，连升第五周，为2016年底来最长升势。 两年期公债收益率 盘中触及逾九年最高的2.186%，受一波避险买盘拖累收盘 跌至2.145%。美国股市标普500指数和道琼工业指数录得两年来最大周度跌幅。 收益率曲线进一步扭转之前因预期通胀将保持迟滞而录得的趋平走势。两年期/10年期 美债收益率差扩阔至69个基点，为11月中来最大，约一个月前曾触及十年最低。 “收益率可能上升，但我认为不会保持在高位，”PGIM Fixed Income高级投资组合经 理人Rich Piccirillo表示。 -----------------------2102 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-184/256 2.1453 -0.016 三年期公债 99-24/256 2.3202 0.003 五年期公债 99-4/256 2.5867 0.028 七年期公债 98-88/256 2.7623 0.052 10年期公债 95-4/256 2.8373 0.064 30年期公债 93-156/256 3.0793 0.073(完) (编译 李军/利棣儿; 审校 母红)