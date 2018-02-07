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February 7, 2018 / 7:45 PM / 更新于 13 hours ago

美国债市：公债收益率上涨，因标售需求不振且参议院达成预算协议

2 分钟阅读

    * 美国财政部标售240亿美元10年期公债，需求疲弱
    * 美国达成预算协议，提振经济成长预期
    * 周四财政部将标售160亿美元30年期公债

    路透纽约2月7日 - 美国公债价格周三下滑，此前美国财政部标售10年期新债，需求疲
弱，且美国参议院达成预算协议，提振了经济成长将增强的预期。
    
    美国政府今日标售240亿美元10年期公债，得标利率较高，这是本周660亿美元附息公债
供应的第二笔。
    
    今日标售的得标利率较标售前二级市场收益率高约1个基点。
    
    “标售结果整体较为疲弱，”Cantor Fitzgerald利率策略师Justin Lederer表示。
    
    美国财政部周四将标售160亿美元30年期公债，周二标售的260亿美元三年期公债需求也
是平平。
    
    美国国会达成约3,000亿美元为期两年的两党预算协议后，债市也承压。该协议将增加
国防和政府支出，白宫表示，协议将提升至明年3月的举债上限。
    
    指标10年期公债           价格尾盘跌17/32，收益率2.830%，周二尾盘报2.766%。
    
    该收益率在周一的隔夜交易中一度高见2.885%，为2014年1月来最高，因之前数据显示
，通胀增强，令投资人担心，美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息的次数可能较之前预期
的更多。
    
    投资人“仍相信经济表现相当不错，”Seaport Global
Holdings董事总经理Tom di Galoma表示，“我认为美债的趋势是走软。”
    
    下周投资人将仔细研读消费者物价和零售销售数据，以寻找物价压力上升的进一步线索
。
    
    达拉斯联储总裁柯普朗周三表示，薪资上升不一定导致通胀加快。
    
    芝加哥联储总裁埃文斯表示，物价上升迟滞给了美联储至少在今年年中前按兵不动的空
间。
    
    债市投资人另一个担心的是，由于美联储减少了在债市的参与度，美国财政部将面临融
资需求增加的压力。
    
    在政府上调举债上限后，预计今年发债量将大增。
        
    -----------------------1914 GMT-------------------------     
    
                              价格         变动       收益率%   
    两年期公债                99-24/32   (-02/32)     2.126
    五年期公债                99-06/32   (-07/32)     2.552
    10年期公债                95-03/32   (-17/32)     2.830
    30年期公债                93-01/32 (-1-08/32)     3.111(完) (编译 李军；审校 母红)
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