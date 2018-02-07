美国债市：公债收益率上涨，因标售需求不振且参议院达成预算协议

* 美国财政部标售240亿美元10年期公债，需求疲弱 * 美国达成预算协议，提振经济成长预期 * 周四财政部将标售160亿美元30年期公债 路透纽约2月7日 - 美国公债价格周三下滑，此前美国财政部标售10年期新债，需求疲 弱，且美国参议院达成预算协议，提振了经济成长将增强的预期。 美国政府今日标售240亿美元10年期公债，得标利率较高，这是本周660亿美元附息公债 供应的第二笔。 今日标售的得标利率较标售前二级市场收益率高约1个基点。 “标售结果整体较为疲弱，”Cantor Fitzgerald利率策略师Justin Lederer表示。 美国财政部周四将标售160亿美元30年期公债，周二标售的260亿美元三年期公债需求也 是平平。 美国国会达成约3,000亿美元为期两年的两党预算协议后，债市也承压。该协议将增加 国防和政府支出，白宫表示，协议将提升至明年3月的举债上限。 指标10年期公债 价格尾盘跌17/32，收益率2.830%，周二尾盘报2.766%。 该收益率在周一的隔夜交易中一度高见2.885%，为2014年1月来最高，因之前数据显示 ，通胀增强，令投资人担心，美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息的次数可能较之前预期 的更多。 投资人“仍相信经济表现相当不错，”Seaport Global Holdings董事总经理Tom di Galoma表示，“我认为美债的趋势是走软。” 下周投资人将仔细研读消费者物价和零售销售数据，以寻找物价压力上升的进一步线索 。 达拉斯联储总裁柯普朗周三表示，薪资上升不一定导致通胀加快。 芝加哥联储总裁埃文斯表示，物价上升迟滞给了美联储至少在今年年中前按兵不动的空 间。 债市投资人另一个担心的是，由于美联储减少了在债市的参与度，美国财政部将面临融 资需求增加的压力。 在政府上调举债上限后，预计今年发债量将大增。 -----------------------1914 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-24/32 (-02/32) 2.126 五年期公债 99-06/32 (-07/32) 2.552 10年期公债 95-03/32 (-17/32) 2.830 30年期公债 93-01/32 (-1-08/32) 3.111(完) (编译 李军；审校 母红)