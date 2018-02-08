美国债市：公债收益率上涨，因股市缩减跌幅及英国央行的鹰派立场

* 英国央行可能加速加息 * 美国财政部标售30年期公债，需求疲弱 * 股市走势震荡致使公债价格起伏不定 路透纽约2月8日 - 美国公债收益率周四在震荡交投中上涨，因股市缩减部分跌幅，且 此前英国央行表示，可能需要更快加息，令投资人对全球央行缩减刺激政策的预期升温。 公债收益率上涨令担心升息可能拖慢经济成长的股市投资人不安，而同时，股市的波动 性也不时提振买入低风险美债的兴致。 “这是一个循环，”BMO Capital Markets美国利率策略部门主管Ian Lyngen称，“利 率上升导致股市下滑，股市下滑又导致利率出现一定程度的下降，我们试图厘清利率上升到 什么程度会转化为成长潜能放缓。” 通胀等经济数据改善已令投资人对经济成长加快和美国联邦储备理事会(FED/美联储)可 能较之前预期更快加息的前景做出调整。 国际前景转佳也令全球固定收益市场的压力加重。英国央行上调了英国经济成长预估， 因全球经济复苏强劲。 “我们又获得一个确认，又有一家主要央行担心经济成长加快，可能超过目前的能力。 ”FTN Financial利率策略师Jim Vogel称。 指标10年期公债 收益率周四高见2.884%，略低于周一触及的四年高位2.885 %，10年期美债价格尾盘跌6/32，收益率报2.853%。 投资人也在为今年美国发债大幅增加，以弥补美联储购买量减少作准备。 周四美国财政部标售160亿美元30年期公债，需求相对疲弱，这是本周660亿美元附息公 债供应的最后一笔。今日标售的得标利率较标售前二级市场收益率高不到1个基点。 不过，考虑到在标售前公债价格因股市下挫已经上扬，此次标售的结果不算差。 -----------------------1911 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-24/32 (-) 2.138 五年期公债 99-03/32 (-02/32) 2.574 10年期公债 99-04/32 (-06/32) 2.853 30年期公债 92-14/32 (-16/32) 3.144(完) (编译 李军；审校 母红)