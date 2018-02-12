美国债市：10年期美债收益率触及四年高位，因避险买盘消退

* 美国30年期公债收益率触及11个月高位 * 股市上扬，令对美债的避险买盘放缓 * 美国总统特朗普发布新的预算计划 路透纽约2月12日 - 美国公债收益率周一上扬，指标10年期公债收益率触及四年高位， 30年期公债收益率升至11个月高位，因股市大涨和风险意愿改善令公债的避险吸引力降低。 美国10年期公债收益率在过去五个交易日内有三日上涨。在9月触及10个月低点后，该 收益率已经大涨了约90个基点。不过整体公债收益率的升势是由七年期和五年期公债引领的 。 “随着股市今日反弹，投资人对上周的剧烈震荡可能不会持续有了一些信心，”Jeffer ies货币市场分析师Tom Simons表示。 “所以可能对避险交易的需求降低了一些，”他还指出。 分析师还表示，美国经济成长前景强劲和全球央行将维持了多年的宽松货币政策正常化 ，也提振了公债收益率。 不过美股受到公债收益率上涨的打压，因投资人担心收益率上涨会令美国企业和家庭的 借款成本增加，可能阻碍经济成长。 周一美股上扬，法国兴业银行利率策略师Bruno Braizinha表示，一个原因可能是股市 投资人相信美国10年期公债收益率会暂时守住目前2.80-2.90%的区间。 尾盘，美国10年期公债 收益率报2.851%，上周五报2.831%，盘中稍早该收 益率触及2014年1月来最高的2.902%。 美国30年期公债收益率 由上周五尾盘的3.139%升至3.145%，盘中触及11个 月高位3.139%。 分析师还表示，对美国预算赤字的担忧也令美国公债价格承压。 美国总统特朗普周一发布他的第二个预算计划，要求削减国内项目，寻求大幅增加军费 开支，并为在美墨边境筑墙拨款。 投资人也在为本周美国公布通胀数据作准备，该数据将为近期公债收益率上涨是否有理 据支撑提供更多线索。 “有充分的理由相信通胀压力正在不断增加，”Jefferies的Simons表示。 -----------------------2051 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-220/256 2.0732 0.012 三年期公债 99-218/256 2.3015 0.038 五年期公债 99-46/256 2.5519 0.036 七年期公债 98-96/256 2.758 0.034 10年期公债 99-32/256 2.8512 0.020 30年期公债 97-108/256 3.1332 -0.006(完) (编译 李军；审校 母红)