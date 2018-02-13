美国债市：美国公债收益率下滑，投资人为美国通胀数据作准备

路透纽约2月13日 - 美国长期公债收益率周二下滑，交投淡静，呈区 间波动，因投资人为周三美国通胀报告作准备，数据可能为美国联邦储备 理事会(FED/美联储)未来升息步幅提供更多线索。 路透访查的分析师预计1月美国通胀上升0.3%，核心通胀升0.2%。 在物价上涨经历了一段长时间的迟滞表现后，受1月美国就业报告显 示薪资强劲增长2.9%影响，投资人开始担心通胀，及其对借款成本的冲击 。 这导致股市大幅波动。 “我们对明日美国消费者物价报告保持观望模式，”Action Economi cs全球固定收益部门董事总经理Kim Rupert表示。 “通胀数据可能显示平均时薪只是偶然情况，可能美联储不会像许多 投资人担心的那么激进。我们认为市场反应略显过度，”她还表示。 美国10年期公债收益率今年迄今已经大涨约43个基点，美国30年期公 债收益率期内升幅相若，达到39个基点。 不过分析师称，此波收益率的涨势不全是受美国情势影响。 道明证券利率策略师Gennadiy Goldberg表示，欧洲央行和英国央行 等全球主要央行开始将货币政策正常化，推高公债收益率，这也影响到了 美国公债市场。 “这是全球性的对量化宽松政策交易的调整。”Goldberg称。 分析师上调了对10年期美债和德债的收益率预估。 丹麦丹斯克银行在研究报告中指出，相信收益率急升的走势正在放缓 ，但因全球周期性复苏持续，收益率仍在上升轨道中。 该行预计10年期美债12个月内将升至3.3%，10年期德债可能升至1.2% ，目前报0.73%。 尾盘，美国10年期公债 收益率降至2.840%，周一尾盘报2 .855%，周一该收益率触及2014年1月来最高的2.902%。 美国30年期公债收益率 由周一尾盘的3.136%跌至3.128% ，周一盘中曾触及11个月高位3.139%。 -----------------------1952 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-204/256 2.1061 0.029 三年期公债 99-212/256 2.3096 0.006 五年期公债 99-50/256 2.5486 -0.005 七年期公债 98-108/256 2.7505 -0.012 10年期公债 99-56/256 2.8403 -0.015 30年期公债 97-128/256 3.1291 -0.007(完) (编译 李军;审校 利棣儿)