FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
#半岛局势
#路透调查
#美俄关系
#比特币
#狗年展望
#图片精选
债券
February 13, 2018 / 8:22 PM / 更新于 15 hours ago

美国债市：美国公债收益率下滑，投资人为美国通胀数据作准备

2 分钟阅读

    路透纽约2月13日 - 美国长期公债收益率周二下滑，交投淡静，呈区
间波动，因投资人为周三美国通胀报告作准备，数据可能为美国联邦储备
理事会(FED/美联储)未来升息步幅提供更多线索。
    
    路透访查的分析师预计1月美国通胀上升0.3%，核心通胀升0.2%。
    
    在物价上涨经历了一段长时间的迟滞表现后，受1月美国就业报告显
示薪资强劲增长2.9%影响，投资人开始担心通胀，及其对借款成本的冲击
。
    
    这导致股市大幅波动。
    
    “我们对明日美国消费者物价报告保持观望模式，”Action Economi
cs全球固定收益部门董事总经理Kim Rupert表示。
    
    “通胀数据可能显示平均时薪只是偶然情况，可能美联储不会像许多
投资人担心的那么激进。我们认为市场反应略显过度，”她还表示。
    
    美国10年期公债收益率今年迄今已经大涨约43个基点，美国30年期公
债收益率期内升幅相若，达到39个基点。
    
    不过分析师称，此波收益率的涨势不全是受美国情势影响。
    
    道明证券利率策略师Gennadiy Goldberg表示，欧洲央行和英国央行
等全球主要央行开始将货币政策正常化，推高公债收益率，这也影响到了
美国公债市场。
    
    “这是全球性的对量化宽松政策交易的调整。”Goldberg称。
    
    分析师上调了对10年期美债和德债的收益率预估。
    
    丹麦丹斯克银行在研究报告中指出，相信收益率急升的走势正在放缓
，但因全球周期性复苏持续，收益率仍在上升轨道中。
    
    该行预计10年期美债12个月内将升至3.3%，10年期德债可能升至1.2%
，目前报0.73%。
    
    尾盘，美国10年期公债           收益率降至2.840%，周一尾盘报2
.855%，周一该收益率触及2014年1月来最高的2.902%。
    
    美国30年期公债收益率           由周一尾盘的3.136%跌至3.128%
，周一盘中曾触及11个月高位3.139%。
                
    -----------------------1952 GMT-------------------------    
 
    
                              价格         收益率%   变动       
    两年期公债                99-204/256   2.1061    0.029
    三年期公债                99-212/256   2.3096    0.006
    五年期公债                99-50/256    2.5486    -0.005
    七年期公债                98-108/256   2.7505    -0.012
    10年期公债                99-56/256    2.8403    -0.015
    30年期公债                97-128/256   3.1291    -0.007(完) (编译 李军;审校 利棣儿)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below