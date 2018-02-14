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债券
February 14, 2018 / 7:49 PM / a day ago

美国债市：美国公债收益率上涨，此前数据显示美国通胀升幅大于预期

2 分钟阅读

    路透纽约2月14日 - 美国公债收益率周三上涨，指标10年期公债收益率触及四年高位，
受显示美国1月消费者物价升幅大于预期的数据提振，且核心通胀录得一年最大月度升幅。
    
    该报告看来巩固了对美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在3月加息的预期，尽管1月零
售销售创11个月最大跌幅。
    
    周三的数据显示，美国1月消费者物价指数(CPI)升0.5%，因汽油和房租的价格上涨，12
月升幅为0.2%。
    
    扣除食品和能源的核心消费者物价指数升0.3%，为去年1月来最大升幅，12月为0.2%。
    
    在1月就业报告显示，薪资增长2.9%后，过去两周投资人已经受通胀上升的前景困扰。
他们担心的是通胀加快会导致升息，企业和个人的借款成本会增加。
    
    不过另一报告显示，1月美国零售销售下降0.3%，为11个月最大降幅，12月数据被下修
为持平，之前报告为增长0.4%。零售销售报告抵消了一些CPI数据的影响。
    
    根据CME的FedWatch，联邦基金利率期货周三走势显示，交易商预计美联储在下月会议
上加息的几率超过八成，6月加息的可能性约60%。
    
    午后盘初，美国指标10年期公债收益率           升至2.905%，周二尾盘报2.84%，盘
中稍早该收益率曾触及四年最高的2.911%。
    
    30年期公债收益率           由周二尾盘的3.128%升至3.173%。
    
    对升息预期最为敏感的两年期公债收益率          升至两周高位2.172%，周二尾盘报
2.106%，该收益率午后报2.163%。
                    
    -----------------------1904 GMT-------------------------     
    
                              价格         收益率%   变动       
    两年期公债                99-174/256   2.1677      0.062
    三年期公债                99-154/256   2.3884      0.076
    五年期公债                98-210/256   2.6302      0.081
    七年期公债                97-244/256   2.826       0.075
    10年期公债                98-168/256   2.9058      0.066
    30年期公债                96-164/256   3.1745      0.046(完) (编译 李军；审校 母红)
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