美国债市：美国公债收益率上涨，此前数据显示美国通胀升幅大于预期

路透纽约2月14日 - 美国公债收益率周三上涨，指标10年期公债收益率触及四年高位， 受显示美国1月消费者物价升幅大于预期的数据提振，且核心通胀录得一年最大月度升幅。 该报告看来巩固了对美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在3月加息的预期，尽管1月零 售销售创11个月最大跌幅。 周三的数据显示，美国1月消费者物价指数(CPI)升0.5%，因汽油和房租的价格上涨，12 月升幅为0.2%。 扣除食品和能源的核心消费者物价指数升0.3%，为去年1月来最大升幅，12月为0.2%。 在1月就业报告显示，薪资增长2.9%后，过去两周投资人已经受通胀上升的前景困扰。 他们担心的是通胀加快会导致升息，企业和个人的借款成本会增加。 不过另一报告显示，1月美国零售销售下降0.3%，为11个月最大降幅，12月数据被下修 为持平，之前报告为增长0.4%。零售销售报告抵消了一些CPI数据的影响。 根据CME的FedWatch，联邦基金利率期货周三走势显示，交易商预计美联储在下月会议 上加息的几率超过八成，6月加息的可能性约60%。 午后盘初，美国指标10年期公债收益率 升至2.905%，周二尾盘报2.84%，盘 中稍早该收益率曾触及四年最高的2.911%。 30年期公债收益率 由周二尾盘的3.128%升至3.173%。 对升息预期最为敏感的两年期公债收益率 升至两周高位2.172%，周二尾盘报 2.106%，该收益率午后报2.163%。 -----------------------1904 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-174/256 2.1677 0.062 三年期公债 99-154/256 2.3884 0.076 五年期公债 98-210/256 2.6302 0.081 七年期公债 97-244/256 2.826 0.075 10年期公债 98-168/256 2.9058 0.066 30年期公债 96-164/256 3.1745 0.046(完) (编译 李军；审校 母红)