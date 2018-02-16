美国债市：美国公债价格上涨，跟随海外公债升势

路透纽约2月16日 - 美国公债价格周五小涨，因在本周稍早受强劲的 美国通胀数据拖累遭遇抛售后，投资人买回。强劲的通胀数据巩固了美国 联邦储备理事会(FED/美联储)可能较预期更积极加息的观点。 美国指标10年期公债收益率本周一度跳升至四年高位，而两年期公债 收益率也触及逾九年峰值。 在今日公布强于预期的房屋开工和进口物价数据，显示通胀上升及经 济成长稳健后，公债收益率一度上涨。 但数据不足以支撑价格走势。 “周三通胀数据带动的卖盘令债市呈现超卖，可能很快接近尾声，” Seaport Global董事总经理Tom di Galoma表示。 分析师表示，市场愈发相信今年美联储会加息四次。 周五美债收益率也跟随海外公债收益率的跌势，德国 、 英国 和日本公债收益率都下滑。 “今日稳健和令人意外的欧洲公债买盘令美债得以在全是强劲经济报 告的早间没有遭到抛售，”FTN Financial利率策略师Jim Vogel表示。 分析师将日本公债收益率下跌归因于日本央行总裁黑田东彦获连任的 消息，而支持更激进宽松货币政策的学者田部昌澄出任央行副总裁。 分析师称，上述任命显示日本可能还将维持几年刺激性货币政策。 尾盘，美国指标10年期公债收益率 降至2.873%，周四尾 盘报2.893%。 30年期公债 收益率由3.145%降至3.130%。 周五收益率曲线也趋平，显示投资人更加确信短期内将加息。两年期 /10年期公债收益率差降至两周最窄的65.9个基点。 -----------------------2035 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-162/256 2.1936 0.010 三年期公债 99-156/256 2.3862 -0.013 五年期公债 98-214/256 2.6274 -0.010 七年期公债 98-28/256 2.8013 -0.020 10年期公债 98-240/256 2.8731 -0.020 30年期公债 97-136/256 3.1275 -0.017(完) (编译 李军；审校 母红)