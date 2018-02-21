美国债市：公债收益率上涨，因美联储会议记录支持多次升息观点

* 美国财政部标售五年期公债，需求平平 * 美联储会议记录显示决策者对通胀和经济前景的信心增强 * 10年期美债触及四年高位 * 30年期美债触及2015年7月以来最高 路透纽约2月21日 - 美国公债收益率周三在震荡交易中上升，此前美 国联邦储备理事会(FED/美联储)发布最近一次会议的会议记录，巩固了随 着经济增长提速，今年将进一步升息的预期。 会议记录发布后，美国指标10年期美债收益率触及逾四年高位，30年 期公债收益率触及2015年7月以来最高。 稍早，对利率预期最为敏感的两年期收益率触及九年新高。 美联储的利率决定委员会对有必要继续升息的信心增强，多数委员相 信通胀将上升。 会议记录还指出，有投票权的委员近期获得的通胀信息，“以及经济 活动继续保持稳健步伐的前景，支撑了今年通胀可能上升的观点”。 “会议记录符合市场对美联储将继续逐步加息的预期，”Suntrust A dvisory Services 美国宏观策略师Michael Skordeles表示。 尾盘，10年期美债收益率 报2.957%，为2014年1月以来最 高。最新报2.946%， 高于周二收盘的2.893%。 美国30年期公债收益率 触及3.233%，为2015年7月以来最 高，最新报3.227%，高于周二收盘的3.155%。 长债表现逊色可能也是因将有大量公司债供应进场，其中多数也是长 期债券，Action Economics周三表示。 投资人通常会在固定收益投资组合中卖出公债，为公司债预留空间。 两年期公债收益率 报2.274%，稍早触及逾九年高位的2.2 82%。 美债市场对350亿美元五年期公债标售需求平平无甚反应，这是本周2 ,580亿美元债券标售的一部分，旨在帮助特朗普政府的减税计划和两年预 算协议筹资。 分析师称，投资者的需求一般。 今日五年期公债标售的得标利率为2.658%，标售前二级市场的收益率 为2.660%，投标倍数为2.44，略低于上月的2.48。 -----------------------2036 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-244/256 2.2741 0.013 三年期公债 99-118/256 2.4385 0.024 五年期公债 98-148/256 2.6841 0.036 七年期公债 97-184/256 2.8647 0.046 10年期公债 98-80/256 2.9463 0.053 30年期公债 95-172/256 3.2263 0.071(完) (编译 刘静;审校 李军)