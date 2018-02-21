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债券
February 21, 2018 / 9:19 PM / 更新于 14 hours ago

美国债市：公债收益率上涨，因美联储会议记录支持多次升息观点

2 分钟阅读

    * 美国财政部标售五年期公债，需求平平
    * 美联储会议记录显示决策者对通胀和经济前景的信心增强
    * 10年期美债触及四年高位
    * 30年期美债触及2015年7月以来最高

    路透纽约2月21日 - 美国公债收益率周三在震荡交易中上升，此前美
国联邦储备理事会(FED/美联储)发布最近一次会议的会议记录，巩固了随
着经济增长提速，今年将进一步升息的预期。
    
    会议记录发布后，美国指标10年期美债收益率触及逾四年高位，30年
期公债收益率触及2015年7月以来最高。
    
    稍早，对利率预期最为敏感的两年期收益率触及九年新高。
    
    美联储的利率决定委员会对有必要继续升息的信心增强，多数委员相
信通胀将上升。
    
    会议记录还指出，有投票权的委员近期获得的通胀信息，“以及经济
活动继续保持稳健步伐的前景，支撑了今年通胀可能上升的观点”。            
    
    “会议记录符合市场对美联储将继续逐步加息的预期，”Suntrust A
dvisory Services 美国宏观策略师Michael Skordeles表示。
    
    尾盘，10年期美债收益率           报2.957%，为2014年1月以来最
高。最新报2.946%， 高于周二收盘的2.893%。
    
    美国30年期公债收益率           触及3.233%，为2015年7月以来最
高，最新报3.227%，高于周二收盘的3.155%。
    
    长债表现逊色可能也是因将有大量公司债供应进场，其中多数也是长
期债券，Action Economics周三表示。
    
    投资人通常会在固定收益投资组合中卖出公债，为公司债预留空间。
    
   　两年期公债收益率          报2.274%，稍早触及逾九年高位的2.2
82%。
    
    美债市场对350亿美元五年期公债标售需求平平无甚反应，这是本周2
,580亿美元债券标售的一部分，旨在帮助特朗普政府的减税计划和两年预
算协议筹资。
        
    分析师称，投资者的需求一般。
    
    今日五年期公债标售的得标利率为2.658%，标售前二级市场的收益率
为2.660%，投标倍数为2.44，略低于上月的2.48。    
    
    -----------------------2036 GMT-------------------------    
 
    
                              价格         收益率%     变动     
  
    两年期公债                99-244/256   2.2741     0.013
    三年期公债                99-118/256   2.4385     0.024
    五年期公债                98-148/256   2.6841     0.036
    七年期公债                97-184/256   2.8647     0.046
    10年期公债                98-80/256    2.9463     0.053
    30年期公债                95-172/256   3.2263     0.071(完) (编译 刘静;审校 李军)
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