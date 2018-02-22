美国债市：价格缩小涨幅，因七年期公债标售需求疲弱

* 财政部标售290亿美元七年期公债，需求不振 * 美联储会议记录显示升息信心增强 路透纽约2月22日 - 美债价格周四缩小涨幅，此前美国政府标售新的七年期公债，需求 较为疲软，这是本周2,580亿美元公债标售的最后一批。 得标利率比标售前二级市场收益率高约0.6个基点，但标售前收益率下跌逾3个基点。2. 49倍的投标倍数为11月以来最低。 包括中国和日本央行等大型买家以及部分大型基金在内的直接投标所购比例为9月以来 最高。 “公债标售的得标利率略高于标售开始前的市场收益率，投标倍数较低，但直接投标高 于平均水平，”DRW Trading市场策略师Lou Brien称。 七年期公债 价格尾盘升2/32，收益率报2.842%，标售前低见2.822%。 财政部面临更大的债务需求，因去年通过的大规模税改计划预计将令美国赤字状况恶化 ，而本月达成的两年预算协议将使支出增加3,000亿美元。 美国政府还需要补充因国会迟迟不上调债务上限而枯竭的现金盈余。另外，政府还需要 增加公债标售，以弥补美国联邦储备理事会(FED/美联储)减少购债带来的资金缺口。 财政部本周的公债发行规模是史上第二大三日发行量。本周标售包括1,510亿美元的国 库券，280亿美元两年期公债，350亿美元五年期公债，以及150亿美元两年期浮息公债。 指标10年期公债价格 尾盘升4/32，收益率报2.926%，周三升至四年高位2.9 57%。 美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布上次政策会议记录后，上述公债收益率上涨 。会议记录显示，对需要继续升息更加有信心。 但收益率上涨走势也可能受对冲需求驱动，因企业债发行量庞大，法国兴业银行美国利 率策略负责人Subadra Rajappa称。 “可能有一些对冲企业债发行相关资金流的操作，这可能大幅推高了长债收益率，现在 小幅回撤，”Rajappa称。 -----------------------1908 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-31/32 (+01/32) 2.262 五年期公债 99-27/32 (+03/32) 2.662 10年期公债 98-16/32 (+04/32) 2.926 30年期公债 96-01/32 (+08/32) 3.208(完) (编译 刘静；审校 母红)