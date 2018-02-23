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债券
February 23, 2018 / 8:15 PM / 更新于 a day ago

美国债市：收益率下跌，因股市不安情绪和月末债市需求

2 分钟阅读

    * 对股市波动的紧张情绪扶助债市
    * 月末需求提振固定收益市场
    * 市场聚焦下周美联储主席鲍威尔国会证词

    路透纽约2月23日 - 美国公债价格周五上涨，近期股市波动带来的不确定性，以及投资
者在月末前再平衡投资组合扶助提振债市需求。
    
    股市走势继续令人感到紧张，致使部分投资者投向低风险资产。
    
    “在对股市感到忧虑之际，有一些看似持续性的大规模公债买盘，”Janney Montgomer
y Scott首席固定收益Guy　LeBas称。
    
    “我们同时还进入了月末再平衡阶段，在所有市场，特别是股市，出现一波波动之后，
可能鼓励一些向固定收益资产调整的再平衡操作，” LeBas称。
    
    本月的固定收益指数扩幅大于正常水平，可能驱动了更多的月末交易。

    Manulife　Asset Management高级固定收益交易员Mike Lorizio称，“我认为，部分月
末买盘在看似相对有吸引力的水平进场。”
    
    之前减持债券的投资者在连续两个月抛售后也在重新布仓。    
    
    指标10年期美债           价格上涨14/32，收益率报2.868%，收益率从周三触及的四
年高位2.957%回落。
    
    周五债市获得支撑，因本周完成了2,580亿美元的新债发行，此为史上第二大的三日发
行量。
    
    投资者将把注意力转向美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席鲍威尔下周二和周四的首
个半年度货币政策国会听证会。在特朗普政府减税、增加支出以及近期通胀抬头的情况下，
市场将关注美联储对美国经济的最新预估。
    
    下周四将发布的1月个人所得和支出数据是显示价格压力的又一个指标。
    
    -----------------------1851 GMT-------------------------     
    
                              价格         变动　　　收益率%          
    两年期公债                100-01/32  (+01/32)     2.238
    五年期公债                100-02/32  (+06/32)     2.613
    10年期公债                98-32/32   (+14/32)     2.868
    30年期公债                96-29/32   (+27/32)     3.161(完) (编译 刘静；审校 母红)
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