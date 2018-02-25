重温稿-美国债市：收益率下跌，因股市不安情绪和月末债市需求

* 对股市波动的紧张情绪扶助债市 * 月末需求提振固定收益市场 * 市场聚焦下周美联储主席鲍威尔国会证词 路透纽约2月23日 - 美国公债价格周五上涨，近期股市波动带来的不确定性，以及投资 者在月末前再平衡投资组合扶助提振债市需求。 股市走势继续令人感到紧张，致使部分投资者投向低风险资产。 “在对股市感到忧虑之际，有一些看似持续性的大规模公债买盘，”Janney Montgomer y Scott首席固定收益Guy LeBas称。 “我们同时还进入了月末再平衡阶段，在所有市场，特别是股市，出现一波波动之后， 可能鼓励一些向固定收益资产调整的再平衡操作，” LeBas称。 本月的固定收益指数扩幅大于正常水平，可能驱动了更多的月末交易。 Manulife Asset Management高级固定收益交易员Mike Lorizio称，“我认为，部分月 末买盘在看似相对有吸引力的水平进场。” 之前减持债券的投资者在连续两个月抛售后也在重新布仓。 指标10年期美债 价格上涨14/32，收益率报2.868%，收益率从周三触及的四 年高位2.957%回落。 周五债市获得支撑，因本周完成了2,580亿美元的新债发行，此为史上第二大的三日发 行量。 投资者将把注意力转向美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席鲍威尔下周二和周四的首 个半年度货币政策国会听证会。在特朗普政府减税、增加支出以及近期通胀抬头的情况下， 市场将关注美联储对美国经济的最新预估。 下周四将发布的1月个人所得和支出数据是显示价格压力的又一个指标。 -----------------------1851 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 100-01/32 (+01/32) 2.238 五年期公债 100-02/32 (+06/32) 2.613 10年期公债 98-32/32 (+14/32) 2.868 30年期公债 96-29/32 (+27/32) 3.161(完) (编译 刘静；审校 母红)