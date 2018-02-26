美国债市：公债收益率在美联储新任主席鲍威尔国会作证前下滑

* 交易商静待美联储主席鲍威尔国会作证 * 美国10年期公债收益率持于四年高位之下 * 美联储布拉德担心美国进一步加息 * 美国1月新屋销售触及五个月低点 路透纽约2月26日 - 美国公债收益率周一下滑，因在美国联邦储备理 事会(FED/美联储)主席鲍威尔本周二在国会就货币政策作半年度证词陈述 前，交易商缩减债市空头仓位。 数据显示，美国1月新屋销售触及五个月最低，也支撑债市需求，但 尾盘随着美股上扬，对债市的买兴降温。 上周，指标10年期公债收益率触及近3%的四年高位，因投资人担心通 胀上升以及去年通过的大规模税改和本月达成的两年预算协议会推高美国 政府财赤。 鲍威尔作为美联储主席的首次亮相，被视为对金融市场至关重要。投 资人正竭力判断是否他会较他的前任叶伦和贝南克对升息的立场更偏鹰派 。 目前来看，多数交易商相信鲍威尔将坚持逐步加息的举措，尽管有迹 象显示通胀正在加快。 “如果他真的偏离预期，我会感到意外，”Amundi Pioneer Asset M anagement投资组合经理Paresh Upadhyaya表示。 鲍威尔将分别在周二和周三于美国众议院金融服务委员会和参议院金 融委员会作证。 路透数据显示，指标10年期公债收益率 报2.859%，较上 周五尾盘跌1个基点，上周三，该收益率曾触及2014年1月来最高的2.957% 。 分析师和交易商表示，上周收益率上涨，被近期股市波动引发的对美 国公债避险需求，以及月底投资组合调整平衡带来的买盘所抵消。 “市场跌势略显过度，”MUFG Securities Americas美国公债交易部 门主管Thomas Roth表示。 鉴于2月发布的意外强劲的薪资增长和通胀数据，交易商已经将今年 美联储可能升息的次数预估上调至四次，较美联储12月暗示的多了一次。 周一稍早，圣路易斯联储总裁布拉德表示，如果没有数据显示经济成 长和通胀加快，进一步加息可能对经济而言变得限制性过大。 债市已经从上周巨量债券供应中恢复过来。因减税和增加支出，美国 政府增加了发债，弥补不断上升的预算赤字。 上周达到2,580亿美元的国库券和附息公债供应是历来第二大的三日 供应规模。 -----------------------2042 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 100-10/256 2.2299 -0.012 三年期公债 99-164/256 2.376 -0.014 五年期公债 100-18/256 2.6099 -0.008 七年期公债 99-200/256 2.7846 -0.007 10年期公债 99 2.866 -0.005 30年期公债 96-224/256 3.1621 0.002(完) (编译 李军;审校 刘静)