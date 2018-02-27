美国债市：公债收益率曲线趋平，受美联储主席鲍威尔对经济乐观看法影响

* 美联储主席鲍威尔称自12月美国经济不断增强 * 鲍威尔淡化了收益率曲线趋平暗示的风险 * 鲍威尔坚持美联储逐步加息立场 * 美国耐久财订单再度减少，消费者信心触及17年高位 路透纽约2月27日 - 美国长短期公债收益率差周二收窄，此前美国联 邦储备理事会(FED/美联储)主席鲍威尔表示，自12月以来的经济数据显示 经济不断增强，他对通胀将上升的信心也增强了。 他的展望令交易商担心美联储可能在今年加息四次，较之前预期多了 一次。 美联储加快升息可能压制较长期公债收益率。 鲍威尔在众议院金融服务委员会所作的首次半年度货币政策作证问答 环节时表达了上述观点。 “我们认为，他的讲话巩固了3月升息的预期，并令之后升息次数将 增加的预期升温。”Stone & McCarthy Research Associates市场策略师 John Canavan称。 利率期货市场走势暗示，交易商几乎肯定美联储将在3月20-21日货币 政策会议上加息。 在鲍威尔的问答环节前，鲍威尔讲话准备稿发布后，美国公债收益率 下跌。分析师表示，该准备稿显示鲍威尔并未偏离他的前任叶伦和贝南克 设定的美联储目前的政策立场。 “(联邦公开市场委员会)将继续在避免经济过热和推动通胀持续升向 2%目标之间取得平衡，”鲍威尔在准备稿中表示。 鲍威尔周四还将在参议院金融委员会发表半年度的证词讲话。 指标10年期美债收益率 报2.901%，较周一尾盘升4个基点 ，两年期公债收益率 报2.266%，当日升3个基点。 鲍威尔的经济展望引发升息忧虑，拖累美股下挫，带动的避险买盘限 制了较长期公债收益率的升势。 Tradeweb数据显示，五年期/30年期公债收益率差 缩 窄3个基点，至51个基点，仍高于2月1日所创的十年低点40个基点。 一些分析师担心收益率曲线可能最终出现倒置，即短债收益率高于长 债收益率，这在之前美国经济衰退期内经常出现。 不过鲍威尔在国会被问及上述问题时，淡化了对收益率曲线倒置的担 忧。 “我认为目前收益率曲线的状况不是问题。”他表示。 数据方面，美国公布1月耐用品订单减少3.7%，较分析师预估的严重 。 而世研企报告，2月消费者信心指数急增6.5%，至130.8，为2000年11 月以来最高。消费者信心数据未受近期股市巨震影响，主要受助于就业市 场的乐观情绪。 -----------------------2019 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-248/256 2.266 0.036 三年期公债 99-128/256 2.4257 0.050 五年期公债 99-208/256 2.6653 0.060 七年期公债 99-120/256 2.8342 0.057 10年期公债 98-176/256 2.9026 0.044 30年期公债 96-184/256 3.1704 0.016(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)