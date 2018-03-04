重温稿-美国债市：公债收益率上涨，因日本央行总裁言论及下周大量公司债供应

(重温稿) * 如果通胀在2019财年达成目标，日本央行将考虑退出策略 * 预计将有大量公司债供应，公债收益率被推高 * 特朗普钢铝进口关税计划引发的避险公债买盘减少 * 交易商关注周末德国社民党投票和意大利大选 路透纽约3月2日 - 美国公债收益率周五上涨，10年期美债收益率从 三周低点反弹，因日本央行总裁黑田东彦周五称，如果通胀在截止2020年 3月底的2019财年达成央行目标，那么央行将考虑结束超宽松货币政策。 债市承压，也是因投资人为下周大量公司债发售作准备。根据汤森路 透旗下IFR，药品连锁店CVS 将发售400亿美元公司债。 公债收益率扭转了昨日的跌势。周四美国总统特朗普计划对进口钢铝 征收关税，令投资者担忧美国贸易伙伴可能报复，导致消费者成本增加， 拖累美债收益率下跌。 “市场不希望贸易战。市场在消化该风险。”富国证券高级利率策略 师Boris Rjavinski表示，“日本的消息也对市场有影响。” 如果日本央行要撤走危机时实施的措施，那就是跟随了美国联邦储备 理事会(FED/美联储)和其他主要央行的脚步。 “日本央行的审议委员预期，物价涨幅将在2019年财年前后达到2%。 若果真实现，我们肯定将考虑并讨论退出(宽松政策)，”黑田东彦告诉日 本国会。 指标美国10年期公债 收益率报2.853%，较周四尾盘升5.1 个基点，周五稍早该收益率一度触及三周低点2.793%。 根据路透数据，美国两年期公债 收益率触及2.197%的两周 最低，之后回升至2.234%，当日升2.8个基点。 Tradeweb数据显示，五年和30年期美债收益率差 从周 四尾盘的50.2个基点走宽至50.6个基点。 另外，交易商也在等待周日德国社民党就组建执政联盟进行表决和意 大利大选的结果。 民调显示，意大利可能产生悬峙议会，反建制的五星运动将成为最大 单一政党。在德国，总理梅克尔的执政保守党结盟将面临来自社民党的强 劲阻力。 分析师表示，如果大选结果产生疲弱的领导机构或有反欧盟倾向的政 府，则会带动对美债的避险需求。 -----------------------1934 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 100-8/256 2.2337 0.028 三年期公债 99-158/256 2.3849 0.033 五年期公债 100-10/256 2.6165 0.043 七年期公债 99-212/256 2.7772 0.048 10年期公债 99-36/256 2.8497 0.048 30年期公债 97-156/256 3.1234 0.037(完) (编译 李军;审校 利棣儿)