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债券
March 4, 2018 / 11:03 PM / 更新于 9 hours ago

重温稿-美国债市：公债收益率上涨，因日本央行总裁言论及下周大量公司债供应

2 分钟阅读

 (重温稿)
    * 如果通胀在2019财年达成目标，日本央行将考虑退出策略
    * 预计将有大量公司债供应，公债收益率被推高
    * 特朗普钢铝进口关税计划引发的避险公债买盘减少
    * 交易商关注周末德国社民党投票和意大利大选

    路透纽约3月2日 - 美国公债收益率周五上涨，10年期美债收益率从
三周低点反弹，因日本央行总裁黑田东彦周五称，如果通胀在截止2020年
3月底的2019财年达成央行目标，那么央行将考虑结束超宽松货币政策。            
    
    债市承压，也是因投资人为下周大量公司债发售作准备。根据汤森路
透旗下IFR，药品连锁店CVS       将发售400亿美元公司债。
    
    公债收益率扭转了昨日的跌势。周四美国总统特朗普计划对进口钢铝
征收关税，令投资者担忧美国贸易伙伴可能报复，导致消费者成本增加，
拖累美债收益率下跌。
    
    “市场不希望贸易战。市场在消化该风险。”富国证券高级利率策略
师Boris Rjavinski表示，“日本的消息也对市场有影响。”
    
    如果日本央行要撤走危机时实施的措施，那就是跟随了美国联邦储备
理事会(FED/美联储)和其他主要央行的脚步。
    
    “日本央行的审议委员预期，物价涨幅将在2019年财年前后达到2%。
若果真实现，我们肯定将考虑并讨论退出(宽松政策)，”黑田东彦告诉日
本国会。
    
    指标美国10年期公债           收益率报2.853%，较周四尾盘升5.1
个基点，周五稍早该收益率一度触及三周低点2.793%。
    
    根据路透数据，美国两年期公债          收益率触及2.197%的两周
最低，之后回升至2.234%，当日升2.8个基点。
    
    Tradeweb数据显示，五年和30年期美债收益率差              从周
四尾盘的50.2个基点走宽至50.6个基点。
    
    另外，交易商也在等待周日德国社民党就组建执政联盟进行表决和意
大利大选的结果。
    
    民调显示，意大利可能产生悬峙议会，反建制的五星运动将成为最大
单一政党。在德国，总理梅克尔的执政保守党结盟将面临来自社民党的强
劲阻力。
    
    分析师表示，如果大选结果产生疲弱的领导机构或有反欧盟倾向的政
府，则会带动对美债的避险需求。
        
    -----------------------1934 GMT-------------------------    
 
    
                              价格         收益率%   变动       
    两年期公债                100-8/256    2.2337    0.028
    三年期公债                99-158/256   2.3849    0.033
    五年期公债                100-10/256   2.6165    0.043
    七年期公债                99-212/256   2.7772    0.048
    10年期公债                99-36/256    2.8497    0.048
    30年期公债                97-156/256   3.1234    0.037(完) (编译 李军;审校 利棣儿)
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