美国债市：公债收益率持稳，因贸易战和朝鲜忧虑缓解

* 对贸易战的担忧减轻，提振股市 * 美朝紧张关系缓和希望令对公债的避险买盘减少 * 400亿美元CVS公司债发售料令公债价格承压 路透纽约3月6日 - 美国公债收益率周二变动不大，盘中走势反复， 投资人对美国总统特朗普可能对钢铝进口关税计划有所让步的乐观情绪升 温，该计划令市场担心全球爆发贸易战。 包括美国众议院议长莱恩(Paul Ryan)在内的共和党大佬周一呼吁特 朗普总统不要对进口钢铝课征关税。 尽管总统表示，他不会退让，但暗示如果达成新的北美自由贸易协定 (NAFTA)，加拿大和墨西哥可以豁免上述关税。许多市场人士认为，这是 该计划背后的主要动机。 “看来好像特朗普总统已经阐明了情况：他在利用这些关税作为谈判 的筹码，”道明证券利率策略师Gennadiy Goldberg表示。 指标10年期美债 尾盘报2.879%，当日持稳。 美国和朝鲜紧张关系可能出现缓和被认为也有助于减少对避险美债的 需求。 特朗普周二表示，在韩国称朝鲜愿意同美方会晤，并在会晤期间暂停 核试验后，朝鲜去核化的努力“可能取得进展”。 CVS Health Corp规模达400亿美元的公司债发售在周二稍早令公债市 场承压。 “盘初投资人有些担心CVS这么大的公司债交易进场，可能有对冲的 需求。”MUFG Securities Americas利率策略部门董事John Herrmann称 。 投资人还臆测美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事布雷纳德(Lael Brainard)在周二晚间的讲话上可能采取更为鹰派的基调。 “我们听到一些传闻称今晚她的讲话可能偏鹰派，这可能是她准备从 鸽派阵营转为更偏中间派。”Herrmann称。 通胀不断上升以及就业市场持续增长已经令美联储今年可能加息四次 的臆测加重，这多于之前预估的三次。 本周市场主要经济面关注点在周五将出炉的2月就业报告，投资人将 看看有没有薪资增长的进一步迹象。 -----------------------1923 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 100-2/256 2.2458 0.004 三年期公债 99-142/256 2.4073 0.005 五年期公债 99-230/256 2.6468 0.005 七年期公债 99-164/256 2.807 0.003 10年期公债 98-228/256 2.879 0.000 30年期公债 97-84/256 3.1382 -0.013(完) (编译 李军;审校 利棣儿)