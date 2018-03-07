美国债市：价格在震荡交易中持稳，投资者担忧贸易战和升息

* 柯恩辞职增强贸易战忧虑 * 2月新增23.5万个新岗位--ADP * 美联储理事布雷纳德对经济持更鹰派看法 路透纽约3月7日 - 美债周三在震荡交投中基本持平，投资者考虑爆 发贸易战的风险，此前美国总统特朗普高级经济顾问柯恩辞职；以及随着 经济动能改善，美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能偏向更加鹰派立场 。 柯恩周二辞职，因在与特朗普总统提议征收高昂钢铝进口关税的这场 争斗中落败。 “首先担心会发生贸易战，第二，柯恩过去一年在特朗普的经济决定 中发挥了很大的作用，”Cantor Fitzgerald利率策略师Justin Lederer 称，“不确定性更大了。” 指标10年期公债收益率 持平于周二的2.88%，但全日交投 震荡。 债市收益率走势基本上与股市一致，股市下跌，收益率走低；股市上 涨，收益率升高。 周三早些时候，美债受到支撑，因数据显示，1月美国贸易逆差增至 逾九年高位，与中国的贸易逆差大幅增加。 但价格缩减涨幅，此前发布的数据显示，美国2月ADP民间就业岗位增 加23.5万个，超过预期。 周五将出炉的2月就业报告将用来评估是否有薪资增长的新迹象，在1 月的就业报告中，薪资录得逾八年半以来的最大年度增幅。 经济数据增强和通胀升高，增加了美联储今年将升息四次的预期，多 于之前预期的三次。 美联储理事布雷纳德在周二的讲话中持更鹰派论调，指出考虑到美国 减税、政府支出以及全球经济同步增长带来的“实质性”提振，“经济逆 风正变成经济顺风”。 这与上周美联储主席鲍威尔的听证讲话如出一辙。鲍威尔称，经济近 期增强，促使投资者增加今年升息四次的押注。 ------------------------------------------------ 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-254/256 2.2539 0.008 三年期公债 99-136/256 2.4158 0.009 五年期公债 99-234/256 2.6435 -0.001 七年期公债 99-168/256 2.8045 -0.002 10年期公债 98-228/256 2.879 0.002 30年期公债 97-24/256 3.1506 0.015(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)