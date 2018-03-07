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债券
March 7, 2018 / 8:33 PM / 更新于 19 hours ago

美国债市：价格在震荡交易中持稳，投资者担忧贸易战和升息

2 分钟阅读

    * 柯恩辞职增强贸易战忧虑
    * 2月新增23.5万个新岗位--ADP
    * 美联储理事布雷纳德对经济持更鹰派看法

    路透纽约3月7日 - 美债周三在震荡交投中基本持平，投资者考虑爆
发贸易战的风险，此前美国总统特朗普高级经济顾问柯恩辞职；以及随着
经济动能改善，美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能偏向更加鹰派立场
。
    
    柯恩周二辞职，因在与特朗普总统提议征收高昂钢铝进口关税的这场
争斗中落败。
    
    “首先担心会发生贸易战，第二，柯恩过去一年在特朗普的经济决定
中发挥了很大的作用，”Cantor Fitzgerald利率策略师Justin Lederer
称，“不确定性更大了。”
    
    指标10年期公债收益率           持平于周二的2.88%，但全日交投
震荡。
    
    债市收益率走势基本上与股市一致，股市下跌，收益率走低；股市上
涨，收益率升高。
    
    周三早些时候，美债受到支撑，因数据显示，1月美国贸易逆差增至
逾九年高位，与中国的贸易逆差大幅增加。
    
    但价格缩减涨幅，此前发布的数据显示，美国2月ADP民间就业岗位增
加23.5万个，超过预期。
    
    周五将出炉的2月就业报告将用来评估是否有薪资增长的新迹象，在1
月的就业报告中，薪资录得逾八年半以来的最大年度增幅。
    
    经济数据增强和通胀升高，增加了美联储今年将升息四次的预期，多
于之前预期的三次。
    
    美联储理事布雷纳德在周二的讲话中持更鹰派论调，指出考虑到美国
减税、政府支出以及全球经济同步增长带来的“实质性”提振，“经济逆
风正变成经济顺风”。
    
    这与上周美联储主席鲍威尔的听证讲话如出一辙。鲍威尔称，经济近
期增强，促使投资者增加今年升息四次的押注。
    
    ------------------------------------------------     
    
                              价格         收益率%   变动       
    两年期公债                99-254/256   2.2539    0.008
    三年期公债                99-136/256   2.4158    0.009
    五年期公债                99-234/256   2.6435    -0.001
    七年期公债                99-168/256   2.8045    -0.002
    10年期公债                98-228/256   2.879     0.002
    30年期公债                97-24/256    3.1506    0.015(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
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