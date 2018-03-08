美国债市：公债收益率基本持稳，静待非农就业报告

路透纽约3月8日 - 美国指标公债收益率周四陷于3个基点的区间内，延续本周波澜不兴 的走势，市场静待周五公布的非农就业报告。 收益率本周陷于区间内，因贸易战担忧、美国总统特朗普的首席经济顾问柯恩辞职，以 及有消息称，欧洲央行周四放弃了长期坚持的必要时增加购债的承诺。 尽管盘中走势震荡，但公债收益率周四仍基本持稳，在月度就业报告明日出炉前，公债 交易商采取“耐心等待”的态势，Columbia Threadneedle Investments的高级资产组合经 理Gene Tannuzzo说。 10年期公债收益率 周一开盘报2.850%，今日尾盘上扬0.7个基点，报2.857% ，本周高点为周二触及的2.906%，低点为周一触及的2.810%，两者相差9.6个基点。 根据路透调查，经济学家预计，美国2月就业报告显示，上月增加就业岗位20万个，与1 月涨幅一致。失业率下降0.1个百分点，至4.0%，这将是2000年12月以来最低。 “我们的预期略低于共识，”美银美林首席经济学家Ethan Harris说，“总体就业人数 仅增加16万。”该行的预期基于该公司自己的支票账户入账情况，是一项软指标。 10年期公债收益率上午尾段走低，市场消化欧洲央行放弃宽松倾向的消息。 欧洲央行政策声明发布之初，指标公债收益率攀升，跟随可比德债收益率 走势。不过，之后在欧洲央行总裁德拉吉举行记者会期间双双回落。德拉吉指出，欧元区通 胀仍保持在低位，称“我们的政策任务是保持物价稳定。目前还不能宣布已取得胜利。” 不过，与德债相比，美国公债收益率走势较为平稳。德债收益率跳升，导致其与可比美 债的利差缩窄。 10年期德债与美债收益率差日内高见-218.60个基点，高于周三尾盘的-221.0个基点。 10年期美债收益率报2.857%，低于周三尾盘的2.883%。两年期公债收益率 尾 盘报2.250%，低于周三尾盘的2.254%。30年期公债收益率 尾盘报3.123%，较周 三尾盘低2.8个基点。 -----------------------2050 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-254/256 2.2539 0.000 三年期公债 99-134/256 2.4187 -0.002 五年期公债 99-246/256 2.6334 -0.016 七年期公债 99-192/256 2.7896 -0.019 10年期公债 99-8/256 2.8626 -0.020 30年期公债 97-120/256 3.1308 -0.020(完) (编译 母红; 审校 刘静)