纽约联储博客称美国债市流动性可能益发脆弱

路透纽约6月28日 - 美国纽约联邦储备银行周三发出的一篇博客(部落格)称，一些衡量美国债券市场流动性的指标自2007-2009年全球信贷危机后有所恶化，因交易商资产负债规模萎缩、电子交易增加以及其他一些结构性变化所致。

然而，在研究过2013年美国公债市场“紧缩政策恐慌”、2014年10月15日美国公债市场“急速上涨”、以及2015年12月Third Avenue旗下高收益债券基金被清盘带来的影响后，博客作者结论认为，市场流动性依然较好。

在上述事件发生后，投资者与监管当局都曾担心流动性恶化。

一些市场参与方将事件的发生归咎于监管机构旨在保护金融体系的举措，导致交易商资产负债规模缩水。

“我们发现交易商的资产负债规模仍停滞不前，而且多项指标显示资金流动性减弱，”国际货币基金组织(IMF)分析师Tobias Adrian以及纽约联储经济学家Michael Fleming和Or Shachar在博文“金融危机后的市场流动性”中写道。

交易商的资产规模在2016年底时降至3.0万亿(兆)美元，而2008年初在金融危机高峰之前曾达到约5万亿美元的高位。

佛罗里达州波卡拉顿Incapital LLC的固定收益策略师Sharon Stark表示，资本规定更加严格“导致债券交易商持有债券存货的成本更加高昂”。

这篇博客指出，由于这一点，交易商愈发不愿持有大量债券头寸。

他们表示，可能由于来自交易商的支持减少，美国14万亿美元公债市场的“深度”有所减弱。

他们指出，能以最佳买入/沽出价交易的公债的平均数量仍低于危机前和2013年“紧缩政策恐慌”时的水准，但高于危机期间的水平。

在规模8.5万亿美元的美国公司债部门，大规模交易平均的买卖价差仍高于危机前水平。

他们称，尽管这些指标显示流动性有所下降，但恶化情况并不普遍。

“虽然流动性在正常市场状况下可能没有明显恶化，但可能更为脆弱，即在紧张情况下流动性更容易消失，”Adrian、Fleming和Shachar写道。

基于他们博客中分析的市场情况，“市场流动性恶化的程度没有超出历史标准，显示即使面临压力，流动性仍具韧性。”

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