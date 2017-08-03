中国商务部称中美明确将开展经济合作一年计划 双方正积极努力

路透北京8月3日 - 中国商务部新闻发言人高峰周四表示，过去三个月中，中美双方积极推动“百日计划”，取得重要进展，明确了将开展经济合作一年计划的方向，争取实现早期收获。目前双方团队正在为此而积极地努力。

他在商务部举行的新闻发布会上称，中美经贸关系是中美双边关系的压舱石和推进器，是你中有我、我中有你、互利共赢的，合则两利，斗则俱伤，希望良好的合作势头能够继续保持下去。

“中国政府一贯注重知识产权的保护，任何世贸组织成员采取的贸易措施，都应该遵守世贸组织的规则。”高峰称。

他表示，中美双方积极推动“百日计划”取得重要进展，成功举行首轮全面经济对话，确立了中美经济合作的正确方向，坚持把合作共赢作为发展双边经贸关系的基本原则，把对话磋商作为解决分歧的基本方法，把保持重大经济政策沟通作为对话合作的基本方式。

高峰称，当前，世界经济正走上复苏的轨道，但不确定、不稳定的因素依然较多。今年上半年，中国经济发展的靓丽表现，对全球经济复苏起到了重要的拉动作用。作为世界上最大的两个经济体和贸易国，我们愿意同美方携手合作，共同推动中美经贸关系健康发展，从而为全球经济的复苏再次注入强大的推动力。

商务部此前表示，经过中美双方多轮磋商，2017年7月19日首轮中美全面经济对话在华盛顿举行期间，中国质检总局与美国农业部代表签署了《关于美国输华大米植物卫生要求议定书》，这标志着中美双方就美国大米输华的检验检疫要求达成了一致，这是根据中国《进出境动植物检疫法》《食品安全法》实施的第一步法律步骤。

中国经济二季度继续保持强劲动能，同比增速超预期持稳在6.9%的高位。（完）