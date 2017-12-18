香港《经济日报》：特朗普吹捧美国梦 中国宜小心应对

（12月18日社评）

美国共和党公布税改终极版本，有望周二获参众两院通过。总统特朗普指税改有望将美国GDP增长推高至6%，意味明年经济好，美股美汇续走强，中国宜制定措施应对税改溢外效应。

税改有望在本周成为法案，特朗普对此寄予厚望，指税改落实后，不但令每一个美国人受惠，更令经济增长速度提升至4%到6%，使美国再次强大起来。

储局预测今年经济增长为2.5%，特朗普估算税改可将GDP最终倍增至6%，几乎追近中国的经济增速。美国对上一次有6%增长，已是33年前列根时代的事。学者估计，美国经济每增长1%，可带来3万亿美元税收。究竟是特太乐观？抑或是他一贯做真人骚的夸大作风？

理论上，减税既让公司交少了税，无形中令利润大增，亦同时让员工多发花红，打工仔多了钱消费，再加上容许跨国企业只需缴付一次性较低的汇回税，将停泊在海外的2.6万亿美元汇回本土，刺激投资和消费，带动企业增聘人手和提振经济。

但实际上税改未必让低下层受惠太多。当前美国联邦政府财政收入47%来自个人所得税，企业税只占9%。税改一旦落实，企业税由35%降至21%，企业利润增加后，未必会与员工分享，而是将部分利润储起来作研发之用，甚或回购股份，来刺激公司股价向上。至于个人所得税率仅减2.6%，打工仔可支配收入增幅远远不及富人，结果令贫富愈益悬殊。

特朗普其实只是一如既往，利用夸张言辞描画税改后的繁华景象，吹捧出一个美国再强大的美国梦来讨好选民，6%增长相信是不切实际。尽管如此，美国一旦落实减税，在美营商变得吸引，美企海外利润假如回流，相信会支持美汇美股向上，对环球造成溢外效应，对中国构成一定压力。

美若落实减税后，美资可能打消或减少原本准备在华的投资，同时内地民企亦可能因此将生产綫搬到美国，以减低生产成本，叠加储局持续加息和缩表，美汇走强难免，令人民币贬压加大。储局日前加息，人行随即透过逆回购和中期借贷便利（MLF）操作利率，变相加息5个基点，藉此减低人币贬压。

这反映中国正小心应对美税改、加息和缩表的叠加效应，既可减低人币贬值和资本流失压力，还要将加息对实体经济和楼市的冲击减至最小。中央如何应对，大家拭目以待。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。