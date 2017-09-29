美助理国务卿称中国在实施制裁朝鲜措施方面取得进展

路透华盛顿9月28日 - 美国国务院助理国务卿董云裳(Susan Thornton)周四表示，中国在实施制裁朝鲜措施方面取得进展，并敦促心怀疑虑的国会议员耐心等待中国的努力显现效果，不要匆忙出台新的制裁举措。

“我们正与中方密切合作来执行这一策略，并且冷静观察中国在这一方面的进展，虽然可能有起伏，但在不断增多，”董云裳在参议院一个听证会上表示。她即将随同国务卿蒂勒森赴中国访问。

“我们确实看到中国政策在发生变化，”她说。此时参议院金融委员会成员主张应采取更加强硬的行动，打击朝鲜(北韩)的核武与导弹发展计划。

几名金融委员会成员希望采取的更严厉措施，包括针对与朝鲜有商业往来的中资银行和企业实施次级制裁(secondary sanction)，以及对朝鲜石油禁运。

董云裳与另一位作证人--财政部次长曼德尔科(Sigal Mandelker)表示，国会不应作出任何可能干预通过外交途径解决朝鲜问题的事情。

“当我们同时尝试以不同方式解决问题时，就会难以达到你们希望我们具有的灵活机敏状态，”曼德尔科说。

几名金融委员会成员指出，朝鲜经济在最近数月有所增长，中国必须作出更多努力。

“在华盛顿的共识是，中国在这件事上是一个合作伙伴。我认为并不是这样，”共和党参议员Tom Cotton说。

中国商务部和国家工商总局周四联合下发公告，要求朝鲜实体或个人在中国境内设立的中外合资经营企业、中外合作经营企业、外资企业应自安理会决议通过之日起120天内关闭。(完)