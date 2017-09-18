白宫称中美两国元首通电话讨论以经济制裁施压朝鲜

路透北京/华盛顿9月18日 - 白宫周一发表声明称，中国国家主席习近平与美国总统特朗普讨论通过联合国经济制裁措施，继续对朝鲜施压。

美国与韩国以及俄罗斯与中国，分别进行了联合军事演习，向朝鲜展示武力。此前朝鲜藐视联合国安理会决议，进行了核试验与弹道导弹试射。

特朗普与习近平本次通电话，适逢几天前他与助手公开讨论对朝鲜采取军事行动的可能性。特朗普周五在华盛顿外围一处军事基地发表演说时提到，他“比以往更加坚信，我们解决这一威胁的选项不仅有效，而且具有压倒性优势”。

特朗普本周将参加纽约举行的联合国大会，但习近平不会出席。朝鲜核威胁可能成为会上但主要议题。

新华社称，两位领导人还讨论了特朗普即将进行的访华之旅。

“习近平称，中美两国拥有广泛的共同利益，当前各领域交往与合作势头良好。”新华社报导称。

报导称，习近平还呼吁双方密切合作，确保此次访问富有成果，为中美关系发展注入新动力。

“习近平强调，很高兴同总统先生就共同关心的问题保持经常性沟通，”报导称。

特朗普可能将于11月访问中国，作为他赴菲律宾参加东南亚国家联盟(ASEAN)峰会以及赴越南参加亚太经合组织(APEC)峰会期间的行程之一。(完)