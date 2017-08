美国以帮助朝鲜核计划为由制裁两名中国人和一家船运公司

路透华盛顿6月29日 - 美国周四以帮助朝鲜的核计划与导弹计划为由,制裁两名中国公民和一家中国船运企业,并指责一家中资银行为朝鲜政府洗钱。

美国财长努钦在记者会上表示,上述行动意在切断朝鲜用于武器计划的资金来源。“我们将追踪并切断这些资金,”他说。

财政部声明称这家银行为丹东银行,受到制裁的船运公司名为大连宇联船务有限公司,两名中国公民分别为Sun Wei和Li Hong Ri。

遭受制裁后,上述个人和船运公司将被列入与美国关联企业和个人业务往来的黑名单。

美国财政部周四在网页上发布通告称,丹东银行成为朝鲜进入美国金融体系的大门。当局表示,该行的美国账户中有17%的消费者交易与朝鲜有关。

恐怖分子融资和金融犯罪办公室(Office of Terrorist Financing and Financial Crimes)的前官员Anthony Ruggiero表示,对丹东银行的行动是美国当局首次寻求惩罚被指帮助朝鲜的中资银行。

他说,这一行动将立即导致西方企业中断与丹东银行的交易。此举可能导致西欧和美国的金融机构进一步仔细审查他们的中国业务是否与朝鲜有关联。

财长努钦周四表示,美国将在下周于德国召开的20国集团会议(G20)上,与中国等国家讨论切断朝鲜核及导弹计划资金来源的举措。(完)