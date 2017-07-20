中美同意为缩小贸易逆差进行建设性合作 拓展服务业合作领域--新华

路透北京7月20日 - 新华社周四报导，首轮中美全面经济对话在美国华盛顿举行，双方同意为缩小贸易逆差进行建设性合作，拓展服务业合作领域，共同做大服务贸易蛋糕。

报导称，双方同意扩大双方相互投资，创造更加开放、公平、透明、便利的投资环境；在促进高技术产品贸易方面作出更大努力；提升产业合作水平，推动制造业互利合作。加强宏观经济政策沟通与协调，深化金融监管和金融市场发展领域的务实合作；加强在二十国集团等全球经济治理平台的合作。

对话期间，双方就中美贸易投资、经济合作百日计划和一年计划、全球经济和治理、宏观经济政策和金融业、农业等议题进行了深入讨论，达成广泛共识。

双方认为，本轮对话最重要的成果，就是确立了中美经济合作的正确方向，即坚持把合作共赢作为发展双边经贸关系的基本原则，把对话磋商作为解决分歧的基本方法，把保持重大经济政策沟通作为对话合作的基本方式，这为未来合作奠定了坚实的基础。

双方认为，在双方共同努力下，中美经济合作百日计划取得了重大进展，为两国经贸合作注入了新动力，提振了人们对中美经济关系发展的信心，为中美经济合作提供了“模板”和良好的示范效应。

双方就开展经济合作一年计划进行了讨论，同意围绕宏观经济和金融、贸易合作、投资合作、全球经济治理等方面开展合作，努力争取实现早期收获。双方同意本着务实、互利原则，在实施合作的过程中，进一步充实和完善一年计划，为两国经济提供一个稳定、可预期的合作框架。

7月19日，首轮中美全面经济对话在美国华盛顿举行。国务院副总理汪洋与美国财政部长姆努钦、商务部长罗斯共同主持。

不过，美国和中国高层官员周三结束经济对话后取消了会后记者会令对话结果蒙上阴霾，美方要求与中国有“更公平”的贸易关系。

美国财政部和商务部官员不愿立即对每年夏季举行的美中经济对话置评；同时中国代表团团长、国务院副总理汪洋离开美国财政部大楼时未对记者发言。

双方在会后并未发布联合声明稿或行动计划，与过去几年截然不同，再次显示双方可能谈不拢。（完）