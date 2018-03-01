白宫期待与到访中国官员就贸易问题“坦率交换意见”--消息

路透华盛顿2月28日 - 美国总统特朗普的多位高级助手周四与中国国家主席习近平的特使举行会谈时，打算对贸易问题采取强硬立场，一位白宫官员称，预计会坦率地交换意见。

这些助手们表示，特朗普对于急速增长的美国对中国贸易逆差日益感到沮丧，并考虑对进口钢铁和铝征收关税。2017年美国对中国逆差达到3,750亿美元。

这可能招致北京方面的报复，一些分析师称可能爆发贸易战。

这位官员周三表示，美国财政部长努钦、贸易代表莱特希泽和白宫国家经济委员会主任柯恩(Gary Cohn)将在白宫共同会晤中国经济学家刘鹤率领的中方代表团。这位官员在讨论此次会晤时要求匿名。

“我们期待就贸易和经济关系坦率交换意见，会谈将聚焦于实质性问题，”该官员称。

目前没有计划安排特朗普本人与刘鹤会面，但官员们不排除如果会谈取得进展、二者见面的可能性。

美国商务部在2月16日建议总统特朗普对从中国和其他国家进口的钢铁和铝产品实施严格限制，措施包括针对所有国家和特定国家征收进口关税，以及实行广泛的进口配额等。

全面征税将覆盖中国输往美国市场的所有钢铁和铝产品。

一位接近白宫的消息人士称，特朗普已表示有意对钢铁进口征收至少24%的关税。白宫表示，尚未做出最终决定。(完)