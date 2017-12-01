（更正）美国正式反对中国在WTO获得市场经济地位认定

(更正：倒数第二段译文有误，改为“美国提交给WTO的简报称”，非“中国提交给WTO的简报称”。)

路透华盛顿11月30日 - 美国正式通知世界贸易组织(WTO)，反对给予中国市场经济地位，坚持这一立场将使美国政府可以对中国产品征收高额反倾销关税。

美国贸易代表办公室周四在一份简报中提出反对声明。之前美国商务部10月在中国铝箔倾销案中认定，中国未能满足市场经济的条件。

中国加入WTO已有16年，美国的声明是正式反对中国争取在WTO被认定为市场经济的努力。美国和欧盟均反对给予中国市场经济地位，因为中国政府在经济中发挥了重大的作用，包括大量发放补贴等。

美国财政部主管国际事务的副部长David Malpass周四在纽约的一场活动上表示，“我们担心中国经济的开放进程已放缓或被逆转，政府的作用日益增强。”

“国有企业并没有面对硬性的预算限制，中国的产业政策对外国企业而言越来越成问题。巨额的出口信贷以非经济性的方式流动，这扭曲了市场，”Malpass称。

中国表示，2001年加入WTO时对该国的非市场经济体认定已于去年12月到期，WTO成员国没有权利继续在反倾销案件中用替代第三国的商品价格作为比较基准。这种方法已导致中国的钢铁、太阳能面板和其他产品被课征高关税。

美国政府周二新启动了一项针对中国的贸易调查案，成为几十年来首宗由美国政府带头针对中国铝合金板材所进行的反补贴和反倾销调查。

美国提交给WTO的简报称，中国的待遇应与东欧共产主义国家、比如波兰和匈牙利在1960年代末和1970年代初加入关税暨贸易总协定时相同。关贸总协定是WTO的前身。

“由于中国的制度结构，以及政府与中国共产党通过这种结构施加的管控造成的扭曲，商务部认为在适用美国反垄断法时，中国仍是非市场经济体，”商务部在报告中称。(完)