热点聚焦：特朗普当选总统一年后 美国煤炭产业仍前途渺茫

路透华盛顿11月13日 - 承诺重振美国煤炭行业的特朗普当选总统一年之后，该行业的长期增长和聘雇前景依然黯淡。

2017年11月7日，美国俄亥俄州一处煤堆场。REUTERS/Joshua Roberts

路透的矿业数据评估显示，美国煤炭业今年只有小幅的就业和生产增长--很大程度上来自于外需临时上升，而不是因为总统政策的利好。

美国公用事业公司正以较快步伐关闭燃煤发电厂，改用较便宜的天然气以及风能和太阳能发电。国内需求占美国煤炭市场的大约90%。

“我们没有建设更多燃煤发电厂的计划，”美国电力(American Electric Power)(AEP.N)发言人Melissa McHenry表示，这是美国最大的公用事业公司之一。“煤炭的未来由经济决定...你不能根据一届政府的政治因素去做这种投资决定。”

燃煤电厂目前占美国电力发电能力的47%，该公司计划到2030年将这一比例降至33%。

煤炭产业产量、需求和就业情况图表：

tmsnrt.rs/2zKY1tQ

此一情况凸显出总统对重要工业及全球经济趋势提出的政策有其限制。部分能源专家一再表示，矿业之兴衰被非白宫椭圆办公室所能掌控。

一名白宫官员并未回应置评请求。

美国矿业协会(National Mining Association)发言人Luke Popovich表示，特朗普可能已经尽其所能地帮助这个行业；该协会代表的是美国主要煤矿业者。

“政府不再站在我们的对立面，”他说，“我们现在只需要应付市场力量。”

特朗普已经采取行动，尽力实现对煤矿业的承诺；煤矿业所处的各州协助特朗普选上总统。

特朗普开始取消前总统奥巴马时代的洁净能源计划(Clean Power Plan)，该计划旨在降低电厂的碳排放；他同时终止了奥巴马时代的联邦土地煤炭租赁的中止令，并开始让美国退出巴黎气候协议。

如今特朗普麾下的能源部长培瑞(Rick Perry)正试图在独立的联邦能源监管委员会(Federal Energy Regulatory Commission)通过一项规定，将对那些煤炭存货周转间至少达90天的电厂提供补贴。该规定的目标是展延部分燃煤发电厂的寿命，培瑞称此举将可增加电网的弹性。

能源分析师及公用事业高层人士表示，尽管特朗普的煤炭政策的完整影响可能要花上数年的时间才能够一窥而知，但至今所做的改变不太可能提振国内需求。

**特朗普许诺“回到百分百”**

特朗普曾将煤炭行业形容为繁重监管的牺牲品。

在不到10年的时间里，煤炭行业已失去逾40%的劳动力，而且产量降到了1978年以来的最低水平。其在电力市场上的份额已从2003年的半壁江山降至不到三分之一。

“我们会让煤炭行业回到100%的状态，”2016年8月特朗普在弗吉尼亚的一场集会上说道。

但目前为止此事进展有限。

**但结局或“终遭淘汰”**

公用事业企业和美国政府的预测表明，煤炭持续反弹的希望渺茫。

据EIA和汤森路透数据，2018年，公用事业企业料将关停逾13,600兆瓦的火电厂产能。今年削减近8,000兆瓦，2016年则削减了13,000兆瓦。

据EIA，到2025年，火电厂产能将降至226,380兆瓦，较2011年下降约30%。

美国圣路易斯联邦储备银行11月2日的报告称，火电厂“或最终被淘汰。”圣路易斯辖区内有两个大型火电厂--博地能源(Peabody Energy) (BTU.N)和Arch Coal Inc (ARCH.N)。(完)