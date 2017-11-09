美国国会两党议员共同推出加强对外国投资审查的议案

路透华盛顿11月8日 - 美国参众两院两党议员周三提出议案，拟加强对外国投资的审查。目前对中国收购美国高科技企业的关切上升。

参议院情报委员会成员、共和党参议员科尔宁(John Cornyn)提出的议案，将扩大美国外资审议委员会(CFIUS)在阻止外资收购美国企业的权限。

北卡州共和党众议员Robert Pittenger也在众议院推出了相同的议案。

两个议案均有共和、民主两党的联合倡议者。

“这个议案将主要赋予CFIUS应对当前和未来安全需要的更新工具，”加州民主党参议员Dianne Feinstein表示，“过去的八个月科尔宁参议员和我一直在制定这个议案，我们希望在原有基础上更新CFIUS权限，应对国家安全面临的威胁。”

“中国正以令人喘不过气的速度在收购美国企业。尽管有些是合法投资，但其他许多实为走后门的行为，危及美国国家安全，”Pittenger在声明中表示。

这两项议案也将扩大CFIUS的权限范围，允许其检视、甚至可能驳回规模较小的投资，并新增国家安全因素供CFIUS考虑。这些因素包括交易是否会导致像社会安全号码这类美国民众的资料有曝光之虞，或者交易是否会助长诈欺行为。

若投资者来自协议盟友国家，或与美国另外订有安全协议的国家，议案也将允许CFIUS让特定交易免受审查。

CFIUS以对高科技交易审核严格而闻名，特别是与中国有关者，而且已经挡下几笔涉及精密半导体企业的交易。

自特朗普就任总统后，美中政经紧张关系升温，CFIUS态度变得更加谨慎。根据专门就投资交易与CFIUS打交道的律师称，自特朗普上任后，CFIUS已经阻止批准了多宗投资者来自中国、涉及范围广泛的交易。(完)