综述：美国众议院以压倒多数通过对俄实施新制裁 特朗普权威受损

路透华盛顿7月25日 - 美国众议院周二以压倒多数投票通过对俄罗斯实施新的制裁，并强制要求特朗普总统在放宽对莫斯科方面的任何制裁前，必须获得国会议员的允许。

这项议案还包括对伊朗和朝鲜实施制裁，在众议院以419-3的悬殊票数获得通过，特朗普所属的共和党以及民主党的议员都给予强烈支持，尽管总统本人表示反对，希望能对实施制裁拥有更多掌控。

目前国会议员们正在极力表明，他们希望雷厉风行地采取行动；国会正在调查俄罗斯是否插手2016年美国大选、以及特朗普竞选团队是否与俄方串通。

莫斯科方面否认曾设法让大选的结果有利于特朗普；特朗普亦否认他的竞选班子与俄共谋。

美国众议院议长莱恩(Paul Ryan)将该法案称为“史上涵盖范围最广的制裁方案之一。”

众议院外交事务委员会主席Ed Royce称这三个国家威胁美国利益，并表示由于朝鲜一再进行导弹试射，对其制裁非常重要。

众议院议员在5月以419-1的票数通过将制裁朝鲜加入到制裁伊朗和俄罗斯的法案中。

制裁法案需经参议院表决通过才能递交白宫，由特朗普定夺是否签署成法律。此最新版本的法案受到一些参议员的反对，他们不乐见众议院对朝鲜实施新的制裁。

参议院领袖们未表态何时会考虑这份众议院法案，并表示参议院忙着讨论如何整改美国医保体系，不知能否在夏季休会期之前完成。

白宫表示，特朗普尚未决定若这份议案获得两院通过后，他是否会签署。该议案有可能损害特朗普寻求与俄罗斯改善关系的期望，但若否决这项议案，议员们则有可能推翻他的否决。

美国参议院外交事务委员会主席科克(Bob Corker)称，他不确定该议案能否在参议院“顺利通过”。

“我们唯一达成共识的就是伊朗和俄罗斯问题。所以把朝鲜加进来，我就还不知道我们将如何处理，”科克向记者称。“更好的办法是，提交已经达成共识的议案。”

这份议案已经引发欧盟担忧。欧盟立法可能导致当局对帮助俄罗斯建造95亿欧元(111亿美元)Nord Stream 2项目等天然气管道的企业罚款。(完)