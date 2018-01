焦点：美国政府停摆 后果怎样？

路透1月20日 - 美国总统特朗普和国会未能在周五午夜最后期限前通过短期拨款议案,导致美国政府无法继续运行,部分联邦机构停摆。

政府停摆期间,政府雇员可能奉命放假,即暂时无薪休假。其他“必要”雇员将继续上班,包括处理公共安全和国家安全事务的雇员,有些雇员是带薪工作,有些可能无薪。

在之前几次政府停摆之后,国会批准了一些举措,确保必要和非必要雇员都能收到补发的工资。

美国政府上次关门发生在2013年10月,持续了逾两周。有超过80万联邦雇员被迫放假。以下是当时情况以及官员最近的一些说明。

军队:国防部周五说,政府关门将不会影响美军在阿富汗作战,也不影响其在伊拉克和叙利亚针对伊斯兰武装份子的行动。所有现役军事人员保持正常工作状态。非必要行动中的文职人员将休无薪假。

司法:司法部有许多“必要”雇员。根据该部的应变计划,该部近11.5万名雇员中将有约9.5万人继续工作。

金融监管:美国证券交易委员会(SEC)系通过向金融业收取费用而自筹经费的,不过SEC的预算是由国会制定。SEC曾说过其在政府关门时仍有能力继续暂时运转。不过如果国会好几周都没有批准新预算,那么SEC将暂时让员工休假。

另外,美国商品期货交易委员会(CFTC)则必须立即令其95%的员工休无薪假。不过,一位机构发言人说,万一金融市场发生紧急状况,CFTC可以立即召回更多员工上岗。

税收:美国进步中心(Center for American Progress)表示,2013年政府关门时,美国国税局90%的雇员休无薪假。据美国行政管理和预算办公室(OMB),约40亿美元的退税因此延期。

邮件投递:因美国邮政的日常运作不依赖税金,因此邮件投递活动料照常。

交通:航空和铁路旅客2013年时所受影响不大,因安全人员和空中交通管制员正常工作。护照处理继续,但有些延迟。

法院:美国法院行政办公室(Administrative Office of the U.S. Courts)表示,在不需要额外资金的情况下,包括最高法院在内的联邦法院,还可以继续正常运作约三周时间。

贷款:贷款机构无法获得诸如收入和社会安全号码验证等政府服务时,抵押和其他贷款的处理被推迟。OMB表示,在政府重新开门之前,美国联邦小企业署(SBA)无法处理约700笔总额1.4亿美元的贷款申请。(完)