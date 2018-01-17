美国国会在移民政策问题上激烈交锋 联邦政府停摆威胁再次迫近

路透华盛顿1月16日 - 美国国会和白宫在移民政策问题上的党派之争，使得联邦政府距离周末可能出现停摆更进一步，不过华尔街方面仍冀望会达成协议，避免此事的发生。

预计控制国会的共和党人将试图通过另一份应急拨款议案，并在周五午夜截止期限前提交给特朗普总统签署。

然而这其中也存在变数。保守派希望大幅增加国防开支，而这样一份议案中不会包含这些内容。此外，除非移民政策问题得以解决，否则许多民主党议员可能也不会给予支持。

上周有关如何达成一项协议以避免所谓“梦想者(即童年时非法入境者)”遭遣返的商谈突然中断，此后协商气氛变得越来越剑拔弩张。

一些参议员达成的相关跨党派协议遭到总统否决。

国会助手称，众议院共和党人定于周二夜间会面，试图找出如何以最佳方式避免政府关门。

若结果是以暂时举措维持政府运营，将是2018财年自10月1日开始以来的第四次，说明政府很难通过支出立法。

金融公司Raymond James的分析师Ed Mills称，可能再次通过短期拨款议案。Mills称，“这可能是边缘策略盛行的一周，政府停摆可能性上升。如果政府关门，我们预计市场不会有很大反应。”

共和党参议员葛兰姆(Lindsey Graham)对记者称，“要是真的发生这种情况，我们都应该被赶走。”

而再次通过短期举措的意愿也不强。(完)