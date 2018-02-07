美国预算协议接近达成 但特朗普坚持调整移民法不惜政府停摆

路透华盛顿2月6日 - 美国总统特朗普周二表示，如果不调整移民法，他将“乐意”看到政府再次停摆。目前国会中的共和党和民主党人正在为达成预算协议而努力，以避免联邦机构在本周关闭。

国会议员们接近达成的两党预算协议，可消除数月内的预算不确定性。但特朗普坚持认为支出方案必须包括对移民法的调整，这可能会破坏预算协议磋商。正是在移民问题上的争执，导致美国政府在上月曾停摆三天。

“如果我们不把这件事处理好，那我乐意看到(政府)关闭，”他在白宫称。

白宫稍后澄清说，并不期望在预算协议中列入有关移民的细节。

参议院共和党和民主党的领袖表示，他们接近达成一项协议，可大幅提高军事和国内项目支出水平，并可确保政府在临时支出法案周四到期后继续维持运转。

该协议可以终结在拨款问题上的边缘政治角力，这种对峙时常困扰华府并导致联邦政府1月停摆。

参议院可能达成的预算协议，将会避免上个月政府停摆前的故作姿态重演。

共和党占多数的众议院将在周二晚间对临时拨款议案进行投票，拨款可以让政府机构维持运转至3月23日，对军队的拨款则可维持到9月30日财年结束。

众议院的拨款方案可能无法在参议院毫发无损就获得通过，因在那里共和党需要得到部份民主党员的支持才可通过议案。麦康奈尔和舒默可能会把他们就国内和军队支出达成的协议纳入临时拨款案中，之后还要在众议院表决。

若国会议员不愿做出政治上的让步调高举债上限，几周内美国政府将面临支付窘境，届时国会又将面临一个最后期限的考验。

众议院共和党三号人物Steve Scalise表示，对提高举债上限的磋商将与参议院预算磋商同步进行。(完)