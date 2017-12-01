综述：美国10月消费者支出降温 通胀上升

路透华盛顿11月30日 - 美国10月消费者支出放缓，因飓风对汽车购买带来的提振减退，与此同时，基础物价压力持续上升暗示近期通胀趋缓(disinflation)的趋势可能已告一段落。

资料图片：2016年8月，美国纽约，一家H&M门店的促销标志。 REUTERS/Joe White

周四公布的其他数据显示，初请失业金人数连续第二周下降，预示就业市场状况进一步收紧，可能很快导致薪资增长加速，继续支撑消费者支出，同时推高通胀。

该报告加强美国联邦储备委员会(美联储/FED)下月升息的预期。美联储今年已升息两次。

“下次会议距今还有两周时间，今日的数据应能为鹰派和中间派提供支持，”摩根大通驻纽约分析师Michael Feroli称。

商务部称，10月个人支出较前月增加0.3%，符合分析师预估；9月为大增0.9%。

9月支出增幅为2009年8月以来最大，因德克萨斯州和佛罗里达州部分消费者更新被飓风哈维和伊尔玛损毁的车辆。

汽车等耐用商品支出在10月下降0.1%，9月为大增2.9%。处方药和娱乐用品等非耐用品支出小增0.2%。服务支出增加0.3%，因国际航线机票价格与通讯服务费用均上涨。

尽管由于飓风对供应链的干扰减轻令整体通胀率下降，但10月基础物价压力再度稳步上升。

美联储青睐的通胀指标--核心个人消费支出(PCE)物价指数在10月上升0.2%，9月升幅亦为0.2%；较上年同期增长1.4%，亦与9月升幅相同。

核心PCE在近五年半的时间内一直低于美联储的2%目标。叶伦周三对国会议员表示，她认为近期通胀数据疲弱可能是反映“暂时性因素”，但她也承认低通胀率可能反映出一些较持久的情况。

**最遭情况已经过去**

三菱日联金融集团(MUFG)分析师Chris Rupkey说，今年以来核心消费者通胀深受压抑的最糟情况可能已经过去，而叶伦坚持其路线并维持低通胀是暂时现象的看法是正确的。

美元兑一篮子货币下跌，美债价格小幅下滑。美国股市则上涨，道指首度升破24,000点大关。

基础通胀在上月呈现上升，实质消费者支出上涨0.1%，9月为增加0.5%。实质消费者支出疲弱促使分析师把对第四季国内生产总值(GDP)增长预估调降多达0.2个百分点，低至环比年率增长2.2%。

在数据显示10月出现大幅度的商品贸易逆差，且趸售(批发)与零售库存下滑后，本周的第四季增长预估已下调至3%左右。第三季美国经济增长率为3.3%，增速为三年来最快。

薪资温和增长之际，家庭动用储蓄来维持支出。上月个人所得增长0.4%，9月增幅同样为0.4%。

上月薪资增长0.3%，9月为增长0.5%。上月储蓄则上升至4,573亿美元，从9月创下的逾九年低位4,299亿美元回升，不过这两个月的数据都远低于今年稍早的水准。

“储蓄的动用将限制第四季消费者支出增长的上档，”纽约牛津经济研究院首席美国经济学家Gregory Daco表示。

不过由于就业市场持续收紧，外界预期薪资增长将会加速。劳动部周四的报告显示，11月25日止当周经季调初请失业金人数下滑2,000人，至238,000人，连续第143周低于30万人关口，表明就业市场强劲。(完)