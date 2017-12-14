综述：美国核心通胀放慢 令2018年升息前景更受瞩目

路透华盛顿12月13日 - 美国11月基础消费者通胀率下降，受制于医疗保健成本疲弱以及服装价格创将近20年来最大降幅，这可能影响到明年美国联邦储备委员会(美联储/FED)升息的速度。

2017年11月17日，美国伊利诺伊州North Riverside，消费者在百货商店购物。REUTERS/Kamil Krzaczynski

今年很多时间里通胀趋于温和，令一些联储官员忧虑那些抑制物价压力升高的因素可能比预想的更为持久。美联储周三宣布今年第三次升息，因受到劳动力市场收紧和经济走强的鼓舞，并预测明年还将升息三次。

“核心CPI无法持续走高，的确让美联储对于明年收紧货币政策速度的考量更加复杂，”在纽约的Oxford Economics美国宏观投资者服务部门主管Kathy Bostjancic认为。

劳工部表示，11月扣除食品和能源后的核心消费者物价指数(CPI)较上月略增0.1%，亦因机票及家庭装饰价格下滑。10月核心CPI为上扬0.2%。

如此一来，11月核心CPI较上年同期增速放缓至1.7%，10月为增长1.8%。

美联储设定的通胀率目标为2%。该央行青睐的通胀指标--核心个人消费支出(PCE)物价指数近五年半来始终低于目标水平。

11月整体CPI较上月上升0.4%，10月为上扬0.1%。11月整体CPI较上年同期成长2.2%，10月为增长2.0%。

在核心CPI数据和美联储利率决定的推动下，美国公债价格上涨；美元兑一篮子货币则下跌。美股上扬。

**财政刺激**

分析师认为，国会共和党人士批准大举减税计划后，明年通胀将上升。减税计划包括将企业所得税率从35%调降至约20%。这项财政刺激的推出时间将恰逢经济几乎实现充分就业。

“这种预期支撑了我们对美联储今天升息后、明年将再加息四次的预期，”纽约Berenberg Capital Markets美洲和亚洲首席分析师Mickey Levy表示。

上月医疗保健服务成本下降0.1%，为5月来首次下降，看病费用下降0.8%。11月看病费用较上年同期下降1.8%，为1947年开始汇整该数据以来最大跌幅。

服装价格下跌1.3%，为1998年9月以来最大跌幅，10月为下跌0.1%。分析师称，11月反常的温暖天气可能是服装价格下跌的原因之一，另一原因是来自亚马逊(AMZN.O)等在线零售商的竞争。

“这是历史上最温暖的11月之一，意味着人们会相应减少全价购买冬季服装，购置更多打折的夏秋季服装，”凯投宏观驻多伦多的首席经济学家Paul Ashworth表示。“如果确实如此，12月份服装价格将回升。”

11月汽油价格上涨7.3%，10月份为下跌2.4%。食品价格连续第二个月持平，新机动车价格上涨0.3%，此前连续两个月下跌。酒类、手机服务和烟草价格也上升。

美国通胀数据互动图表： tmsnrt.rs/1N6BwRs (完)