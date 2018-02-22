美国副财长抨击中国的“非市场化行为” 称美国应强力回击

路透华盛顿2月21日 - 美国财政部负责国际事务的副部长David Malpass周三抨击中国经济政策，指责中国政府存在“明显的非市场化行为”，并称美国需对此采取更强力的回击。

Malpass在华盛顿的一场论坛上称，全球不应再“祝贺”中国的进步和政策。

“他们一年前在达沃斯称‘我们在进行贸易’，但实际的做法却是保持着一个对他们自己有利的体系，而造成全球其它多数地区的就业减少，”Malpass说道。

他称，以市场为导向、民主的政府都意识到了中国经济体制带来的挑战，其中包括中国的国有银行和出口信贷机构。他还重申了其观点，即中国已停止了经济自由化，而且实际上正在逆转这些趋势。

“全球面临的挑战之一是，中国成长起来了，但并未朝着以市场导向前进，这意味着资本错配情况实际上加剧了，”Malpass说，“他们正在以非市场方式选择投资，这抑制了全球成长。”

中国表示，其国有企业按照自由市场原则运作，并在世界贸易组织(WTO)的争端解决机制内争取被承认为“市场经济”地位。如果中国获得市场经济地位，将会削弱美国和欧盟的贸易防御。

Malpass说，特朗普政府正在G20等国际论坛上“反击”这类政策，并寻求与“志同道合的”国家一起努力促成变革。

但Malpass没有提供特朗普政府正在考虑采取的对策的任何细节，其中包括根据“301条款”调查中国知识产权做法和对外国企业提出技术转让要求，可能对北京实施的贸易制裁。

出于国家安全考虑，美国政府也在考虑对钢铁和铝产品全面征收关税，主要目的是限制中国的过剩生产。(完)