美国特朗普政府拟推翻旧规 大幅开放美国海洋油气开采

路透华盛顿1月4日 - 特朗普政府周四提议将几乎所有的美国近海水域开放,供石油与天然气钻探,此举的目的在于提振国内能源生产,但引发沿海各州、环保人士与旅游业的抗议。

这项将之前被列为开采禁区的大西洋、北极海与太平洋海域开放的提议,距离BP (BP.L)在墨西哥湾Deepwater Horizon钻油平台漏油事件还不到八年,该起事故为美国史上规模最大的石油泄漏。这场灾害导致数以十亿计美元的经济损失,前总统奥巴马事后也加强对行业的规范。

美国内政部长辛克周四表示,该部的2019至2024年全国外部大陆架(陆棚)石油与天然气租赁计划(National Outer Continental Shelf Oil and Gas Leasing Program for 2019 to 2024)草案中,将有面积超过90%的外部大陆架可供钻探业者租赁,这也是全国纪录。

这形同于推翻了奥巴马政府时期将外部大陆架94%的面积列为钻油禁区的命令。如果这项新计划顺利完成,将取代奥巴马2017-2022年的计划。

“我们希望发展我国的海上能源产业,而不是让其慢慢输给其他国家,”辛克在预先准备好的演讲稿中称。

他表示,将考虑出租外部大陆架26个拟定区域中的25个,几乎覆盖了美国所有的海岸线。提议的租赁拍卖区块包括阿拉斯加州近海的19个,太平洋上的七个,墨西哥湾的12个以及大西洋区的九个。东海岸和西海岸海上石油区块最近一次租赁拍卖还是在1980年代。

阿拉斯加州的北阿留申盆地(North Aleutian Basin)/布里斯托尔湾(Bristol Bay)将得到豁免,之前的行政令禁止在该地区钻探。

辛克表示,该提议只是与当地利益相关者对话的开始,方案也并非最终版本。相关草案将需经过60天的征求意见期。(完)