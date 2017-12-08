综述：美国11月非农就业岗位料强劲增长 薪资也有望反弹

路透华盛顿12月8日 - 美国11月就业岗位可能增长强劲，薪资也可能反弹，因为飓风对数据造成的扭曲逐渐消退，显现出一幅经济健康增长的画面。分析师们称，这种情况下不需要特朗普总统提议的财政刺激政策。

2017年8月2日，美国马萨诸塞州福尔里弗，亚马逊配送中心招聘，求职者排队申请。REUTERS/Brian Snyder

根据路透对分析师们的调查，美国劳工部周五将公布的非农就业数据可能显示，11月非农就业岗位增长20万个。10月大幅增长了26.1万个。

10月就业大幅增长是受到数以千计受飓风哈维和伊尔玛影响的员工重返岗位的拉动，因为飓风他们的工作暂时受到影响。11的就业报告将是自飓风过后首个完整的数据，风暴也影响了9月的就业数据。

失业率预计保持在17年低点4.1%不变，11月的平均时薪预计增长0.3%。10月则持平。平均时薪年增幅将从10月的2.4%上升至2.7%。

数据若符合预期，则会凸显经济强劲，并引发对特朗普及其国会共和党同僚削减公司税努力的批评。特朗普计划将公司税从35%下调至20%。

“就业市场状态良好。应该在经济需要减税时进行减税，现在并没有这种需要，”Naroff Economic Advisors首席分析师Joel Naroff表示。

“当政治和经济混合在一起时，出台的政策往往会有非常难闻的气味。”

共和党人辩称，税改议案将提振经济并使企业得以招聘更多员工。但鉴于就业市场接近充分就业，而且企业称难以找到合格员工，分析师对此持不同看法。职位空缺处于接近纪录高位的水准。

“企业希望招聘员工，他们不需要减税来提供招聘更多员工所需的资金，”三菱日联金融集团(MUFG)驻纽约首席分析师Chris Rupkey说，“经济中正在耗尽的是劳动力。”

美国第三季经济环比年率为增长3.3%，创三年来最快增速。

**充分就业**

外界预期美联储将在12月12-13日政策会议上升息，虽然11月非农就业报告或许不会对此预期产生多大影响，但可能会影响对明年货币政策的讨论。

美联储今年已升息两次，并曾预计明年还将升息三次。

今年以来非农就业岗位平均每月增加16.8万个，低于2016年的月均增长18.7万个。就业市场接近充分就业时，就业增速往往会放缓。

要想赶上劳动年龄人口的增速，每月需要创造7.5-10万个工作岗位。今年失业率已下滑0.7个百分点。分析师认为，就业市场收紧将推动薪资明年加快上涨。

这与税改措施都将有助于提振通胀。

“我认为在接下来三至六个月，薪资压力会普遍上升，”CIBC Atlantic Trust首席投资官David Donabedian称。

“鉴于我们在经济周期中所处的位置，若再以财政刺激来推波助澜，最终将刺激通胀升高。”

11月就业岗位或普遍增长。建筑业就业岗位料劲增，部分得益于飓风受灾地区的重建努力。

11月制造行业就业岗位料再次稳步增长，为假期季招聘人手也可能提振零售行业的就业情况。包括梅西百货(Macy‘s) (M.N)在内的零售商报告，黑色星期五的销售情况强劲。

梅西百货本月曾表示，将会为其门店再招7,000名临时工，以应对圣诞节前庞大的顾客流量。(完)