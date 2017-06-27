FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
1 个月前
综述：美国5月核心资本财订单和付运齐降 暗示制造业活动失去动能
#汇率调查
#“通俄门”
#中美关系
#图片精选
频道
专题
若美元重振雄风 人民币和印度卢比料下跌
路透调查
若美元重振雄风 人民币和印度卢比料下跌
分析：中资银行赴港上市表现欠佳 难以摆脱影子银行的阴影
深度分析
分析：中资银行赴港上市表现欠佳 难以摆脱影子银行的阴影
焦点：美国企业担心特朗普对中国发起贸易调查将引发贸易战
深度分析
焦点：美国企业担心特朗普对中国发起贸易调查将引发贸易战
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#深度分析
2017年6月27日 / 凌晨12点18分 / 1 个月前

综述：美国5月核心资本财订单和付运齐降 暗示制造业活动失去动能

路透新闻部

1 分钟阅读

资料图片：2015年12月，美国华盛顿州伦顿，波音工厂内的波音737 MAX。Matt Mills McKnight

路透华盛顿6月26日 - 美国关键的资本财新订单上月意外下降，付运也减少，暗示制造业活动在第二季中失去动能。

美国商务部周一报告，扣除飞机的非国防资本财订单5月下降0.2%，为12月以来最大降幅。该指标即所谓的核心资本财订单，反映企业支出计划，备受市场关注。

4月核心资本财订单被上修为增长0.2%，前值为增长0.1%。

上月核心资本财付运回落0.2%，4月为增长0.1%。该指标被用于计算政府国内生产总值(GDP)中的设备付运。

接受路透调查的分析师原预计，5月核心资本财订单增长0.3%。

“我们认为，核心资本财订单数据与第二季企业投资疲弱的大趋势一致，”巴克莱分析师Blerina Uruci表示。

数据公布后，美国公债收益率下滑，美元兑一篮子货币走软。美股未受数据影响，开盘走高，因科技股上扬，油价从七个月低位反弹。

近期，市场对第二季成长可能不及预期强劲的担忧与日俱增，今日公布的数据进一步加剧了市场忧虑。近期公布的零售销售、制造业产出和通胀等数据都呈现停滞状态，楼市数据喜忧参半。

不过，就业市场仍十分强劲，5月失业率降至16年低位4.3%。

总体耐久财订单上月下降1.1%，为11月以来最大降幅。4月为回落0.9%。

民用飞机订单锐减11.7%，国防飞机和零部件订单骤降30.8%。汽车及零部件订单增长1.2%。(完)

编译 母红; 审校 李军

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below