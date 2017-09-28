综述：美国8月核心资本财数据喜人 凸显经济潜在力道强劲

路透华盛顿9月27日 - 美国8月资本财订单增幅超预期，资本财付运保持增长势头，表明尽管预计飓风哈维和伊尔玛将会拖累成长，但经济的潜在力道仍然强劲。

企业设备支出加快的迹象，提振了美国联邦储备委员会(FED/美联储)12月升息的可能性。受此影响，美元走强，美国两年期公债收益率攀升至2008年以来最高。

美国商务部周三报告，扣除飞机的非国防资本财订单上月增长0.9%，7月被上修至增长1.1%，初值为增长1.0%。这项指标即所谓的核心资本财订单，它反应了企业的支出计划，备受市场关注。

“从目前的情况看，制造业是美国经济中的一大亮点，”RDQ Economics的首席分析师John Ryding说。

分析师之前预计，8月美国核心资本财订单较前月增长0.3%。核心资本财订单按年急增3.3%。

核心资本财付运增长0.7%，7月为增长1.1%。核心资本财付运被用于计算国内生产总值(GDP)中的设备支出。

商务部称，无法精确计算飓风哈维和伊尔玛对数据造成的影响。飓风哈维给德州的部分地区造成了毁灭性影响，损及8月的零售销售、工业生产、房屋建设和销售。

本月初侵袭佛罗里达州的飓风伊尔玛预计将进一步抑制楼市活动。全美不动产协会(NAR)周三公布的数据显示，8月成屋待完成销售急跌2.6%，至19个月低位。

预计飓风将拖累第三季经济成长。美国经济第三季成长年率预计不到2.5%。第二季增幅为3.0%.

美联储上周暗示，预计年内还将再升息一次。多数分析师预计，将在12月升息。

数据公布后，美元兑一篮子主要货币从逾一个月高位回落。美国公债价格走低，两年期公债收益率触及2008年11月以来最高水平。美国股市多数上涨。

**企业投资增长强劲**

美国企业设备投资受能源行业油气生产活动反弹提振。之前受油价骤降拖累，该行业的生产活动大幅萎缩。美国总统特朗普削减企业税税率和改革税法的计划，可能会进一步提振企业支出。

特朗普和国会中的共和党议员将提议，将企业税下调至20%，新增一项25%的过手税，主要针对合伙制等税赋由所有者缴纳的公司，并将个人所得税的最高税率下调至35%。预计特朗普将在周三晚些时候公布税改计划。

第三季企业设备支出带来了约0.5个百分点的GDP增幅，为近两年最大。这也在支撑制造业，制造业在美国经济中的占比约12%。

上月，机械、初级金属、电脑和电子产品、以及交通设备订单增加。

总体耐久财订单上月反弹1.7%，因交通设备订单跳增4.9%。耐久财是指从烤面包机到飞机等使用寿命在三年或以上的产品。

耐久财订单7月下降6.8%。(完)