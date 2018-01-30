综述：美国消费者信心回升 房价继续上涨

路透华盛顿1月30日 - 美国1月消费者信心反弹，11月房价继续上涨，表明尽管薪资增长缓慢，但近期消费者支出加速的势头可能持续下去。

消费者信心强劲，加之股市录得创纪录涨幅和房价持续上涨，推动家庭财富不断增加，缓解了美国民众对未来的担忧，鼓励部分人动用储蓄进行消费。

“进入新年后，美国消费者信心增强表明支出会进一步增加，”BMO Capital Markets驻多伦多的高级分析师Jennifer Lee表示。

世界大型企业研究会(世企研/Conference Board)周二公布，美国1月消费者信心指数增长2.3点，至125.4。

但消费者对现状的评估不太乐观。对于未来数月的收入前景他们也是喜忧参半，调查将其归因于“税改计划所产生的影响存在一定的不确定性。”

特朗普政府和共和党控制的美国国会上月通过了1.5万亿美元的税改计划。尽管很多美国人的收入会因此增加，但部分中等收入家庭缴纳的所得税将会增加。

调查显示，就业市场差异指数从12月的20.3升至周期高位21.2，这项指标是由认为难以找到工作的受访者及认为就业岗位很多的受访者两项数据计算得出。

这项指标与劳工部就业报告中的失业率密切相关，且与就业市场闲置进一步被吸收的大趋势一致。目前，美国就业市场接近充分就业，失业率处于17年低位4.1%。

**消费者支出强劲**

美国联邦储备委员会(FED/美联储)于周二开始举行为期两天的政策会议。预计联储将在周三会议结束时保持利率不变。分析师预计，届时美联储将会上调经济预估。美联储去年升息三次，预计今年也会升息三次。

美元兑一篮子货币基本持平。美国公债收益率攀升，令美股承压，道指.DJI急跌超过350点。

消费者信心强劲对消费者支出而言是个吉兆，尽管家庭采购计划显示，1月的消费意向喜忧参半。1月消费者一年期通胀率预期略有下滑。

第四季消费者支出增幅创三年来最快。消费者信心强劲还给经济带来提振，美国经济2017年增长2.3%。家庭动用存款来增加支出。2017年美国家庭储蓄率降至10年低位3.4%。

周二出炉的第二份数据是，11月标普/CoreLogic Case-Shiller 20个大都会地区房价指数同比增长6.4%，10月为增长6.3%。

目前楼市供应短缺且需求强劲推升房价。尽管房价攀升提振房主的房屋净值，但供应短缺使首次购房者持币观望，影响房屋销售。房价上涨的速度超过了薪资涨幅，后者一直未能超过3%。

“经济增长强劲提振购房活动，但新建房屋供应增长放缓。楼市供需持续失衡推动全美房价普涨，加剧了对房价承受力的担忧，”富国证券的高级分析师Mark Vitner说。

“过去一年，房价涨幅是通胀率的四倍，是收入增幅的两倍。”(完)