综述：美国消费者支出创逾八年来最快增速 但储蓄减少表明增长无法持续

路透华盛顿10月30日 - 美国9月消费者支出以逾八年来最快速度增长，可能是因德州和佛罗里达州的家庭更换被洪水损坏的汽车所致，但基础通胀仍然温和。

资料图片：2017年9月5日，美国佛州迈阿密，一名顾客看着超市货架上几近脱销的饮用水。REUTERS/Joe Skipper

不过，上月美国家庭动用更多储蓄来购买商品，导致储蓄率降至2008年以来最低水平。由于薪资增长缓慢，储蓄减少表明，9月消费者支出强劲增长的步伐不可能长期持续下去。

“依赖消费者储蓄来推动经济的情况是不会长时间持续的，”三菱日联金融的首席经济学家Chris Rupkey表示。

美国商务部周一报告，9月消费者支出跳增1.0%，8月确认为增长0.1%。9月的消费者支出增幅为2009年8月以来最大，还受助于家庭公用事业支出增加。消费者支出在美国经济中的占比超过三分之二。

经济学家原先预计，9月消费者支出增长0.8%。该数据包括在上周五公布的美国第三季国内生产总值(GDP)数据中。GDP数据显示，消费者支出第三季增长放缓至2.4%，第二季为强劲增长3.3%。

消费者支出增长放缓被库存投资、企业设备支出增长，以及进口减少所抵消，从而导致美国经济在第二季强劲增长3.1%后，第三季仍创下3.0%的增长年率。

在美国联邦储备委员会(FED/美联储)周二开始为期两日的货币政策会议前，美国金融市场未受上述数据影响。投资人也在等待下一任美联储主席人选，预计特朗普会在本周稍晚宣布。

美国公债价格上涨，美元指数下滑。美股大致持稳。

美国商务部表示，9月数据也受到飓风哈维和伊尔玛的影响，但称无法量化风暴对消费者支出和个人所得造成的总体影响。

9月消费者支出受购买汽车带动，可能因德州和佛罗里达州车主更换因飓风损毁的汽车。

汽车等耐用品支出上月大涨3.2%，服务支出增加0.5%。

**核心通胀温和**

尽管飓风导致供应链受扰也可能造成上月通胀上升，但基本物价压力仍温和。

美联储看重的通胀指标－不计入食品和能源的个人消费支出(PCE)物价指数，即所谓的核心PCE物价指数，9月微升0.1%，已经连续五个月保持相同升幅。

9月核心PCE物价指数同比上升1.3%，同8月升幅一致。核心PCE通胀近五年半来一直未能达到联储设定的2%通胀目标。

疲弱的核心PCE数据可能令美联储内部对通胀的讨论更为激烈。

一些决策者认为，低通胀数据是因诸如移动电话服务成本一次性下调等暂时性因素引起，并预计随着就业市场收紧，物价压力将上升。不过其他决策者担心，温和通胀背后的因素可能被证明是更为持久性的。

本周美联储不太可能升息，但预计会在12月加息，今年美联储已经加息两次。

经通胀调整后，消费者支出9月增长0.6%，8月为下滑0.1%。尽管在第四季前消费者支出增长加快，但增势不太可能持续。

9月个人所得增加0.4%，8月增幅为0.2%。经通胀调整后家庭可支配收入持平，8月为下滑0.1%。

由于支出增加幅度超过收入，9月储蓄降至4,419亿美元，为2008年8月来最低，8月为5,214亿美元。储蓄率下降0.5个百分点，至3.1%，为2007年12月来最低。

“低储蓄率预计将对未来几个月的消费者支出造成更大程度的牵制，如果实际收入增长继续落后，部分领域的消费者信贷拖欠率可能会增加，”Bank of the West首席分析师Scott Anderson表示。(完)