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January 29, 2018 / 11:26 PM / 更新于 18 hours ago

综述：美国消费者支出增长但储蓄降至10年低位 为未来成长发出警讯

1 分钟阅读

路透华盛顿1月29日 - 美国12月消费者支出稳健增长，因商品和服务需求增加，但同时也导致家庭储蓄降至10年低位，这对于未来消费者支出和经济成长而言，是个令人不安的迹象。

美国商务部周一报告，12月消费者支出较前月增加0.4%，11月增幅上修为0.8%，前值为增长0.6%。消费者支出在美国经济活动中的占比超过三分之二。

由于薪资增长缓慢，家庭继续动用储蓄来维持开支。家庭储蓄现处于2007年12月美国经济陷入衰退以来的最低水平，给未来的消费者支出和经济成长发出了警示信号。

不过，低储蓄率给消费者支出造成的影响，可能暂时被1月开始生效的所得税下调举措所抵消。

12月家庭储蓄从前月的3,651亿美元降至3,516亿美元。2017年家庭储蓄降至2007年以来最低4,858亿美元，2016年为6,806亿美元。

上月储蓄率从11月的2.5%降至2.4%，为2005年9月以来最低。2017年储蓄率降至3.4%，为2007年以来最低，2016年时为4.9%。

12月个人所得增加0.4%，11月为增长0.3%。12月薪资增长0.5%。2017年个人所得增长3.1%，高于2016年2.4%的增幅。

路透调查的分析师预估，12月消费者支出增加0.4%。12月经通胀调整后的消费者支出为增长0.3%。

美元指数走强，美国公债价格攀升，美国股市走低。

数据包含在上周五公布的第四季国内生产总值(GDP)初估值之中。第四季消费者支出环比年率为增长3.8%，创三年来最大增幅，第三季增幅为2.2%。

消费支出强劲扶助抵消了贸易和库存对经济的拖累，第四季经济增长2.6%，第三季增长3.2%。

上月汽车等耐用品消费增长了0.7%。服务支出增长了0.5%，因公用事业需求增加。

12月月度通胀小幅攀升。美国联邦储备委员会(FED/美联储)看重的通胀指标，扣除食品和能源的核心个人消费支出(PCE)物价指数增长0.2%，11月增幅为0.1%。

上月核心PCE按年增长1.5%，与11月增幅持平，该指标自2012年中以来一直低于美联储设定的2%通胀目标。(完)

编译 母红; 审校 李军

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